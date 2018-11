Drapstiltalt (34) erkjenner vold: – På feil sted til feil tid

– Nei, altså, jeg regner jo med at jeg klarer å skille folk i hvert fall, svarer han.

DRAPSVÅPENET: Den 31 år gamle mannen ble drept med 23 slag mot hodet og nakken. Drapsvåpenet var denne vektmanualen, som han også selv skal ha brukt som slagvåpen tidligere samme dag. Foto: Politiet

Da 29-åringen banket på døren, ble han umiddelbart slått ned med en vektmanual, ifølge begge de drapstiltaltes forklaringer. Derfra og ut hevder 29-åringen at han ikke husker noe som helst, og 34-åringens forklaring er derfor helt sentral i saken:

– Han falt bakover og landet på ryggen, så jeg hjalp ham opp og brukte en stein til å knuse ruta. N.N. (29-åringen) gikk først inn, og da jeg kom inn, hadde det allerede oppstått en slåsskamp, forteller han.

Opptatt av hund

Inne i leiligheten stjal en aggressiv vakthund av typen dogo canario tiltaltes oppmerksomhet. Først da 29-åringen smalt i bakken, brøt 34-åringen inn.

Han forteller detaljert om voldshandlingene som fulgte de neste minuttene, der han mener det ble delt ut flere spark og slag. Mens 34-åringen holdt fornærmede fast på gulvet, skal 29-åringen ha slått ham med vektmanualen.

34-åringen husker kun ett slag, men obduksjonsrapporten viser at fornærmede ble slått 23 ganger.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari og 34-åringens forsvarer Mette Yvonne Larsen.

I avhør har 34-åringen forklart at drapet over hodet ikke var planlagt. Faktisk var ingen av turene ut til 31-åringen planlagte, ifølge tiltalte.

I det hele tatt var det kun tilfeldigheter og litt prat på fest som hadde gjort at han to måneder tidligere meldte seg inn i MC-gjengen. «Jeg var bare på feil sted til feil tid», har han forklart.

Medtiltalt husker ingenting

Før 34-åringen inntok vitneboksen tirsdag, gjorde tingretten seg ferdig med forklaringen til 29-åringen. Han hevder han ikke husker noe som helst fra drapshendelsen eller resten av søndagskvelden. Også minnene fra den påfølgende morgenen på et hotell ved Gardermoen, der de to hadde sjekket inn under falske navn, er svake.

FORSVARER: Advokat Johannes Wegner Mæland forsvarer den drapstiltalte 29-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for drap. Foto: Magnus Braaten / TV 2

For påtalemyndigheten er det et sentralt tema hvorvidt 29-åringen faktisk ikke husker eller om han ikke ønsker å fortelle.

– Det er noe vi vil komme tilbake til i prosedyren, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari til TV 2.

Sju tiltalt

Rettssaken mot sju tidligere medlemmer av Rock Machine MC vil vare i drøyt fem uker i Asker og Bærum tingrett. Det er kun to av dem som er tiltalt for drapshandlingen, mens de fem andre er tiltalt for blant annet medvirkning til grov vold og for å ha skjult spor.

Med unntak av én tiltalt som erkjenner å ha truet 31-åringen, nekter alle de sju tiltalte straffskyld for alle tiltalens punkter.