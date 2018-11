Klokken halv ti onsdag formiddag lenket 40 år gamle Risten Turi Aleksandersen seg til en tung anleggsmaskin for å stenge vegen opp til Rødfjell på Kvaløya.



–Slik protesterer jeg mot vindmølleanlegget som skal bygges her oppe, sier hun til TV 2.



–Jeg og min familie har i mange år kjempet mot vindmølleparken som myndighetene har godkjent på Kvitfjell og Rødfjell i Tromsø kommune. Vi driver med rein her, og vindmølleparken skal bygges i kalvingsområdene for vår reinflokk. Et vindmølleanlegg på kalvingslandet vil være katastrofalt for til reindrifta som vår familie driver, sier hun.

Oppe på Rødfjell og Kvitfjell skal det reises 67 vindturbiner, og dette arbeidet forventes å starte neste vår. Entreprenørselskapet Risa er kommet godt i gang med det forberedende arbeidet.

Protester har ikke ført fram

Sammen med sin mann Reiulf har trebarnsmoren lenge forsøkt å få stanset vindmølleprosjektet, men argumenter om at dette vil ødelegge familiens framtid som reindriftsutøvere på Sør-Kvaløya har ikke ført fram. Også fastboende i Kattfjord har protestert mot planene, uten at det ble vektlagt da prosjektet ble godkjent.

–Vi hadde vel aldri trodd at det skulle bli så mye konflikter med reindrifta da vi tok over de gamle avtalene fra Norsk Miljøkraft AS, sa Stephan Klepsland, prosjektleder for utbyggingen til lokalavisa iTromsø 12. oktober i år. Han viste til at det allerede var utbetalt penger til reindrifta, og at erstatning for inngrepet foreløpig sto på vent.

Tyske eiere skal investere tre milliarder

Norsk Miljøkraft Raudfjell AS fikk i 2015 tillatelse til å starte arbeidet med en stor vindmøllepark på Kvaløya, og parken skulle etter planene kunne produsere kraft nok til 50 000 husstander. Nok til å dekke forbruket i Tromsø by, og av daværende energiminister Tord Lien omtalt som et av de beste prosjekter som fram til da hadde fått konsesjon.

Parken vil bli den største i Nord-Norge, og er nå døpt Nordlys vindmøllepark og eid av det tyske forvaltnings- og investeringsselskapet Prime Capital. Selskapet forvalter blant annet et pensjonsfond for leger. I tillegg er også Siemens Financial Services inne på eiersiden. I følge avisen Nordlys skal det totalt investeres rundt tre milliarder kroner på Raudfjell og Kvitfjell på Kvaløya.

– I dag har vi vist at vi mener alvor, og selv om vi nå trekker oss tilbake til bygda, vil vi aldri gi oss, sier Reiulf Aleksandersen.