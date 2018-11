Avisen skriver at kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem i august 2016.

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold sier til TV 2 at dette har vært en etterforskning som har pågått over lang tid.

– Mannen har hatt status som siktet siden hendelsen skjedde i 2016. Den statusen hadde ham fordi politiet har brukt tvangsmidler mot ham. Videre etterforskningskritt gjorde det nødvendig å sikte ham for drap, sier politiadvokaten.

Bakgrunnen for dette er teknisk etterforskning på åstedet, og taktisk etterforskning i form av avhør, opplyser Rønning-Nyvold.

– Saken er ikke ferdig etterforsket, og siktelsen kan dermed bli endret, sier han videre.



Politiadvokaten sier at mannen ikke er varetektsfengslet, og at han heller ikke vil bli fremstilt for dette.

– Vi finner ikke grunnlag for å varetektsfengsle mannen. Det er ikke fare for bevisforspillelse eller gjentakelsesfare, sier Rønning-Nyvold.



