Torsdag 13. september 2018 kom nyheten om at kraft-traderen Einar Aas fra Grimstad hadde gått på et enormt tap i kraftmarkedet.

«Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, og dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», het det i pressemeldingen fra Aas.

Aas hadde slått seg opp på kraft-trading, og i en årrekke figurert nær toppen av skattelistene.

Krympet med en halv milliard

I 2016 var Aas den personen i Norge med høyest skattelignet inntekt, med nærmere 833 millioner kroner. Han betalte da over 226 millioner kroner i skatt.

Onsdag klokken 7 offentliggjorde Skatteetaten ligningstallene for 2017. Her kommer det frem at Aas led store tap også i 2017, året før han mistet alt.

I 2016 hadde kraftspekulanten en formue på over to milliarder, nærmere bestemt 2.171.043.833 kroner. I løpet av 2017 ble formuen krympet med over en halv milliard kroner, til 1.642.860.442 kroner.

Inntektene i skattelistene viser summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. For formue er det den skattemessige verdien minus gjeld som vises. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Spesiell organisering



I september 2018 ble det altså kjent at Aas trolig ble slått personlig konkurs. Årsaken var et skjebnesvangert veddemål, der Aas veddet på at forskjellen mellom kraftprisene i Tyskland og Skandinavia ville bli mindre i 2019.

– Det var da snakk om en årskontrakt for kraft i 2019. Hvis forskjellen hadde gått ned, ville han tjene penger. Men så gikk forskjellene opp, og da tapte han, forklarer Terje Erikstad, kommentator og utgavesjef i Dagens Næringsliv.

Erikstad har tidligere forklart overfor TV 2 at Aas organiserte sin forretningsvirksomhet på en spesiell måte.

– Han har drevet dette som en helt personlig økonomi, og ikke gjennom et aksjeselskap. Det er svært uvanlig når det er snakk om så store verdier. Risikoen for han personlig har vært veldig høy, sier Erikstad.

– Helt uvanlig

De fleste som driver en så stor virksomhet, har opprettet egne aksjeselskaper. Det betyr at dersom aksjeselskapet går konkurs, går ikke du som eier personlig konkurs.

Det er ukjent hvorfor Aas har valgt en annen organiseringen av økonomien enn det som er normalt.

– Han har aldri villet stille opp til intervju for å besvare det spørsmålet. Men vi tror det er to grunner: Ved å unngå AS får man drive virksomhet uten at noen får innsyn i regnskap og slikt. For det andre kan det være gunstigere skattemessig, sier Erikstad.

Han understreker likevel at valget er svært spesielt.

– Det er helt uvanlig. Hvis han tapte ville han være personlig ansvarlig for hele tapet, og det ser vi jo at skjer nå. Sannsynligvis vil han måtte selge alle sine private eiendommer for å dekke opp tapet, sier han.