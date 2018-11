En rekke statsråder, partiledere og politiske topper har det siste døgnet tatt til sosiale medier og kommet med unisone støtteerklæringer og gratulasjoner til politikerparet.

Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal, som begge har toppverv i Oslo for Miljøpartiet De Grønne, gikk mandag ut med nyheten om at de venter sitt første barn. Nær sagt umiddelbart etter startet et voldsomt kjør i medienes kommentarfelter der paret ble utsatt for hetsende og nedsettende karakteristikker.

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge», heter det i en av bemerkningene på Facebook, skriver VG , som tirsdag skrev om hetsen som paret hadde fått. Kommentaren er bare en av mange svært nedsettende og grove bemerkninger.

Nå tar toppolitikere på Stortinget og i regjeringen til motmæle mot hetsen. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener hetserne utviser en total mangel på folkeskikk.

Isaksen: – Jeg mangler ord

«Å få barn er noe av det fineste mange opplever i livet. Å dra det ned i søla er så lavmål at jeg mangler ord. Men det ødelegger også for politikken. Hvem vil stille opp hvis man får møkk selv for noen av de fineste øyeblikkene i livet», skriver Isaksen på Facebook, som videre gratulerer paret.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) ber folk skjerpe seg i en tweet som statsminister Erna Solberg (H) har videreformidlet.

Finansminister og Fremskrittsparti-leder Siv Jensen ber i et innlegg på Facebook folk om å lære seg folkeskikk: «Jeg er sterkt uenig med MDGs politikk. Men alle politikere fortjener respekt og hets fortjener ingen. Netthetserne bør lære seg folkeskikk! Stå på og gratulerer med barnet Lan Marie og Eivind!»

Også Venstres Abid Raja, SV-leder Audun Lysbakken og KrF-leder Knut Arild Hareide føyer seg inn i rekken av gratulanter. Hareide mener «kreftene som splitter», har vokst seg sterkere.

«Hva slags samfunn vil vi ha? Jeg vil i hvert fall ikke ha et samfunn hvor vi stilltiende aksepterer denne typen avskyelig hets av andre mennesker som vi ser her. Dette har ingen fortjent», skriver Hareide på Facebook.

Flere utestengelser

Nettavisen delte sin artikkel om graviditeten på Facebook og fikk flere hundre kommentarer på den i løpet av få timer. Avisen fikk en stri tørn med å moderere kommentarfeltene, men har valgt å ikke fjerne artikkelposten fra Facebook, ifølge NRK.

– Vi valgte å beholde saken med et moderert kommentarfelt, det handler om å ikke gi opp for mobben heller, sier utgavesjef Morten Karlsen.

– Flere av kommentarene førte til utestengelser. Hvis Nettavisen kunne velge å stenge kommentarfeltet på Facebook, så hadde vi gjort det, sier han.

Dagbladet valgte på sin side til slutt å fjerne saken fra Facebook.

– Vi modererte kommentarfeltet til saken på vanlig måte og brukte mye tid og ressurser på det. Så var det en del kommentarer som var over streken, og vi valgte å fjerne innlegget, sier Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet, til NRK.

