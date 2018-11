Skattelistene for 2017 ble offentliggjort av Skatteetaten klokken 7 onsdag morgen. Det betyr at det nå er mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Inntektene i skattelistene viser summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. For formue er det den skattemessige verdien minus gjeld som vises. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Eneste med over en milliard

Både på formue- og inntektstoppen er det personer som ligger klart over alle de andre. På formuetoppen finner vi Kjell Inge Røkke, som har nesten tre ganger så stor formue som Norges nest rikeste.

Skattelistene: Hver høst offentliggjør Skatteetaten tall for hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjoråret.



Når du har søkt opp en person eller en bedrift, får du informasjon om navn, fødselsår (organisasjonsnummer for bedrifter), postnummer og sted, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og skatt.



Frem til 2014 kunne du søke på folk uten at det ble registrert. Nå får personen du søker opp opplysninger om at du har søkt.

På inntektslisten er det derimot investoren Kim Wahl som troner øverst. I 2017 er Wahl oppført med en inntekt på formidable 1.001.434.013 kroner, som betyr at han er eneste nordmann med en inntekt på over en milliard kroner i 2017.

Faktisk tjente Wahl mer enn dobbelt så mye som nummer to på lista, Trond Mohn, som står med litt under 490 millioner kroner i inntekt.

Lønnsøkning

Kim Wahls formue var i fjor på over 670 millioner kroner, og han betalte over 246 millioner kroner i skatt. Wahl hadde en respektabel inntekt også i 2016, selv om den på langt nær like enorm. Da tjente han 47 millioner kroner, og var oppført med en formue på like over en milliard.

Årsaken til Wahls utrolige inntekt er stor suksess i å omstrukturere bedrifter.

«Gjennom oppkjøpsfondet Industri Kapital har Wahl og hans tidligere partner, Bjørn Savén, kjøpt, strukturert og utviklet bedrifter for deretter å selge dem med god gevinst. Sammen med familien eier han nå Ceki-konsernet med datter- og investeringsselskapet Strømstangen», skriver Kapital Indeks.