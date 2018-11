For første gang deltar far og sønn på samme militærøvelse. Det skjedde da de møtte soldater fra Brigade Nords artelleribataljon ved Glånosen utenfor Røros.

Kongehusekspert Kjell Arne Totland sier bildet nå får sin plass i historiebøkene.

– Dette er bilder for historiebøkene. I årenes løp har de begge besøkt og deltatt i utallige militærøvelser, men aldri deltatt sammen, kun hver for seg, konstaterer TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

– Vanligvis representerer konge eller kronprins alene ved militærøvelser rundt om i landet. Jeg tror vi må kunne se det som et ytterligere bevis på denne NATO-øvelsens størrelse og betydning at far og sønn denne gang kommer sammen, sier Totland.

Sov i telt med soldater

Totland poengterer at kongen og kronprinsen interesserer seg for det norske militæret.

– Både kongen og kronprinsen har militær utdannelse. Kong Harald har selv sagt at han nok trolig hadde endt opp som offiser i Forsvaret hvis han ikke hadde vært konge, utdyper Totland.

INTERESSERTE: Kronprisen og Kongen fikk et innblikk i øvelsen

Kongehuset opplyser på sine hjemmesider at kronprins Haakon vil delta i øvelsen. Han skal blant annet sove i telt sammen med soldatene ute i felt.

Eksperten tror at de begge vil få mye ut av øvelsen.

– Det faktum at de begge deltar viser jo utad hvilken vekt og betydning man tillegger øvelsen. Og på det mer personlige plan tror jeg de begge opplever det som både hyggelig og lærerikt å gjøre dette sammen. De kan dele inntrykk og utveksle sine observasjoner, forklarer Totland.

Trident Juncture

Feltøvelsen som startet 31. oktober, vil benytte store land-, sjø- og luftområder. 53.000 soldater fra rundt 30 land, 250 fly, 70 fartøyer og over 10.000 kjøretøy deltar i det som er den største øvelsen siden 1980-tallet.

– Dette er den største øvelsen siden den kalde krigen. Vi trener og viser oss frem slik at vi sender de viktige signalene til den eller de som måtte true oss. Det er ekstremt viktig å vise frem vårt samhold overfor potensielle fiender. Vi må øve defensivt, vise vår styrke og samhold, har NATO-sjef Jens Stoltenberg sagt om øvelsen.

