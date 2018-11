Mistenkt for drap i Belgia

Lindén var på flukt gjennom Belgia til Frankrike, der han senere ble pågrepet i Dijon, da drapet skjedde.

Det er VG som først omtalte saken.

Talsperson for påtalemyndigheten i den belgiske byen Mechelen, Nele Poelsmanns, sier til avisen at de ser på Lindén som en mulig gjerningsperson.

– Han er en mulig mistenkt som vi ser nærmere på. Vi har ikke pågrepet ham. Han sitter allerede fengslet i Frankrike, sier Poelsmanns til VG.

Lindéns forsvarer, Øystein Storrvik, vil ikke kommentere saken overfor TV 2, og vil ikke oppgi om hans klient har tatt stilling til anklagen.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Christian Hatlo, sier de er kontaktet av Belgisk politi.

– Vi er kjent med at de undersøker en sak i Belgia og vi har blitt kontaktet, og de lurer på om det kan være vår mann, sier Hatlo. Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Funnet med flere knivstikk

Lindén er nå mistenkt for også å ha drept den 58 år gamle Johanna Jostameling.

Jostameling ble funnet drept i sin egen leilighet i sentrum av byen Mechelen den 24. oktober, dagen etter at Lindén ble pågrepet. Ifølge belgiske HLN ble kvinnen funnet med flere knivstikk, og politiet tror hun har ligget død i tre dager.

Belgisk politi har ikke gjort noen pågripelser i saken. HLN skriver at de ikke hadde spor i saken før de fikk tilgang til bilder fra videoovervåkning, og skal da ha identifisert Lindén.

Den 20 år gamle svensken var på det tidspunktet internasjonalt etterlyst gjennom Interpol.

Erkjenner drapet

Lindén er siktet for å ha drept norske Heikki Bjørklund Paltto i Palttos leilighet på Majorstuen den 15. oktober. Han ble pågrepet på jernbanestasjonen i Dijon den 23. oktober.

Lindén erkjenner straffskyld for ran og drap. Nå befinner 20-åringen seg i Frankrike, men er positiv til å bli utlevert til Norge, ifølge forsvarer Storrvik.

– Han erkjenner det han er siktet for, og er svært preget av situasjonen. Han fremstår angrende, har Storrvik sagt til TV 2.

Han har senere forklart at han var ruset da han drepte Paltto, og at det var et ran som gikk veldig galt.

Avhøret, som ble gjennomført i Frankrike og er på mange titalls sider, inneholder en tilståelse om både grovt ran og drap.