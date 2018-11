Her får Torbjørn den aller første digital bagasjelappen

Se nøye på kofferten til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. På den er det montert en digital bagasjelapp som gjør at du slipper å gå i innsjekkingsautomaten på flyplassen og skrive ut den tradisjonelle bagasjetagen, som det heter på flyspråket.

– Jeg har aldri sett dette før, og det har jo ingen andre heller. Det er jo fantastisk smart da. Også er det gøy er at det norsk-utviklet, sier næringsministeren til TV 2.

Følg bagasjen selv

Tirsdag møtte han gründerne bak oppfinnelsen på Ålesund lufthavn Vigra og lot seg begeistre.

– Jeg reiser så mye at jeg kommer til å spare masse tid, og det er jo hele poenget at man skal ha rask og enkel innsjekk. Dette er jo så enkelt at selv min egen bestemor ville ha fikset det, skryter Rød Isaksen.

– Vi har gjort det enkelt for deg. Når du sjekker inn på flyet og velger sete, sjekker du også inn bagasjen digitalt. Den digitale bagasjelappen overføres direkte til brikken på bagasjen din og du kan gå rett på bagasjedrop med kofferten din, forteller Jan Vidar Nalbant i firmaet BagID i Ålesund.

Dermed kan du følge med din egen bagasje via smarttelefonen på hele reisen.

– Her har også flyselskapene gjennom posisjonering muligheten til å se nøyaktig hvor bagasjen er og hente inn nødvendig informasjon, og få den på rett vei så fort som mulig, sier Nalbant til TV 2.

Tre milliarder lapper

Han fikk idéen til den digitale bagasjelappen da han jobbet offshore og ikke fikk bagasje og utstyr før etter fire dager.

– Jobben kunne vært utført og penger spart hvis vi hadde visst tidligere at bagasjen ikke kom før om fire dager.

Digital BagID skal erstatte de tradisjonelle bagasjelappene. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

For det handler ikke bare om at de reisende skal kunne spare tid på flyplassen. Hvert år kommer over 20 millioner bagasje på avveier og fører til store ekstrakostnader for flyselskapene.

– Flyselskapene er veldig interessert! Det vil effektivisere bagasjehåndtering gjennom bedre kontroll og man vil få ned kostnadene. I tillegg er det en stor miljøgevinst gjennom å kutte utskrivingen av tre milliarder papirlapper som til slutt havner i søpla, sier Jan Vidar Nalbant.

Sammen med Øystein Tvedt og Øystein Aarsæther står han bak firmaet, som allerede har mottatt innovasjonspriser for BagID. I tre år har de jobbet med å utvikle idéen.

– Avinor har vist stor interesse for dette, og har initiert et pilotprosjekt sammen med SAS og Norwegian som vil foregå i Longyearbyen fra våren. I tillegg har vi samarbeidet med Widerøe, og det er gjort tester på Oslo lufthavn Gardermoen. Både Lufthansa, Austrian Airlines og Swiss er også inne i bilde på testsiden, sier Nalbant.