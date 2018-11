– Jeg vet hva jeg ville hatt i USA, og det er en like sterk leder som Erna Solberg. Hun har vært tydelig fra dag én på det som handler om kvinner og barn, samt investeringer på vegne av verden. Jeg vil se den type leder i USA, og det tror jeg vi får i løpet av de neste 20 årene, sier Melinda Gates i et intervju med TV 2.

Massiv investering

Hun er i Oslo i forbindelse med den globale giverkonferansen Every Woman Every Child (GFF). Det er et samarbeid med blant annet den norske regjeringen og Bill & Melinda Gates Foundation sammen med en rekke andre land og organisasjoner som har som mål i å styrke arbeidet på barn- og kvinnehelse i utviklingsland.

I dag ble det klart at de nådde målet om investeringer på en milliard amerikanske dollar som skal brukes i arbeidet med å redusere mødre- og barnedødeligheten.

– Dette går til arbeidet med reproduktiv helse. Det å sørge for å kunne lære om sin egen kropp, sikre fødsler og ha kunnskap og kompetanse om dette innenfor hvert enkelt lands helsesystem, sier statsminister Erna Solberg (H).

Har troen på kvinnene

Melinda Gates ser at sitt eget land også har en del utfordringer som må løses, og hun håper dagens mellomvalg i USA vil bidra til at flere kvinner kommer på banen.

I OSLO: Melinda Gates. Foto: Aage Aune

– Jeg blir oppmuntret av de kvinnelige velgerne i landet mitt, og ikke minst mobiliseringen de har. I tillegg har vi aldri sett så mange kvinner som stiller til valg i Representantenes Hus og Senatet. Så jeg tror man ser kvinners reaksjon på det de tror på i USA, sier Gates.

Også Erna Solberg ønsker at de amerikanske myndighetene var mer engasjert i de globale utfordringene vi står overfor.

– Det er opp til amerikanerne å velge sine ledere og politikere, men vi ville like å se et USA som er mer engasert i de globale utfordringene. Jeg tror det er ekstremt viktig at det er internasjonalt lederskap, og vi kunne hatt mer av det, sier Solberg til TV 2.