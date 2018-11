Onsdag klokken 7 offentliggjorde Skatteetaten ligningstallene for 2017. Det betyr at det nå er mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Inntektene i skattelistene viser summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. For formue er det den skattemessige verdien minus gjeld som vises. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

I dagligvare-bransjen er det mange av toppene som tjener svært godt. Noe av det første man legger merke til på listen over de mest fremtredende, er Reitan-familien, som til sammen er gode for over 15 milliarder kroner.

Skattelistene Hver høst offentliggjør Skatteetaten tall for hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjoråret.



Når du har søkt opp en person eller en bedrift, får du informasjon om navn, fødselsår (organisasjonsnummer for bedrifter), postnummer og sted, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og skatt.



Frem til 2014 kunne du søke på folk uten at det ble registrert. Nå får personen du søker opp opplysninger om at du har søkt.

Rike familier

Rema 1000-gründer Odd Reitan har igjen økt formuen fra året før, og står nå oppført med over 6,2 milliarder kroner på bok. I 2016 hadde han en formue på litt over 5 milliarder, etter å ha økt formuen fra rundt 760 millioner i 2015.

Sønnene Ole Robert Reitan og Magnus Reitan er oppført med rundt 4,5 milliarder hver i formue. Førstnevnte overtok Rema 1000 etter sin far i 2001, mens sistnevnte er administrerende direktør i Reitan Convenience.

På inntektstoppen finner vi ASKOs styreformann Torbjørn Johannson, som er onkelen til konserndirektør Johan Johannson i NorgesGruppen. NorgesGruppen står blant annet bak butikkjeder som Kiwi, Meny og Joker.

Torbjørn Johannson tjente i underkant av 19 millioner kroner i 2017, mens nevøen Johan Johannson tjente 5,4 millioner. Johannson står samtidig oppført med godt over en milliard kroner på konto.

En annen som tjente godt på dine handleturer var 81 år gamle Knut Hartvig Johannson, som er faren til Johan og broren til Torbjørn. NorgesGruppens styreleder tjente nesten 13 millioner i løpet av 2017.

Bunnpris-lykke

Runar Hollevik overtok som konsernsjef i NorgesGruppen i 2016, og kan i år se tilbake på en inntekt på 8,8 millioner kroner.

Konsernsjef i Orkla Peter Arne Ruzicka var en av de som tjente mest i dagligvarebransjen gjennom 2017. Inntekten var på 11 millioner, mens formuen økte med 25 millioner fra 2016 til 2017.

Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy tjente 6,1 millioner, mens administrerende direktør Ole Christian Fjeldheim i Kjøpmannshuset tjente 5,5 millioner.

Familien Lykke eier Bunnpris-kjeden. Trønderfamilien, med Trond Lykke i spissen, tjener også rikelig på matvarehandel. Trond Lykke er oppført med 334 millioner kroner i formue, som betyr at han har økt formuen med rundt 24 millioner siden 2016.

Sønnen Christian Lykke var i 2016 oppført med 9,9 millioner. I 2017 økte han formuen til 159 millioner.