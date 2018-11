Kvinnen ble kjørt til sykehus etter at en brann oppsto i en av leilighetene i et boligkompleks. Like før 16 er skadeomfanget til kvinnen fortsatt ukjent.

– En kvinne ble hentet ut av leiligheten. Vi mistenker at hun har fått et illebefinnende, men om dette skyldes brannen vet vi ikke ennå, sier Arild Reite, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Brannvesenet meldte like før 15.00 at de hadde kontroll på brannen.



– Vi har kontroll på alle de involverte, og de vil få midlertidig bopel. Brannvesenet har startet etterslukking på stedet, forteller Reite.



Brannen oppsto i en av leilighetene i midten, noe som gjorde at politiet fryktet for at leilighetene ved siden av skulle begynne å brenne.

– Det er den underste leilighetene hvor det brøt ut brann. Per nå har brannvesenet ikke kontroll på flammene, noe som gjør at det er spredningsfare til de fem andre leilighetene, sa operasjonslederen til TV 2 like etter brannen oppsto.

Politiet vurderte lenge om de skulle evakuere flere boliger, inkludert en barneskole i området.

– Det er en del boliger og andre bygg i nærheten, inkludert en barneskole. Vindretningen er heldigvis gunstig, men siden det er åpne flammer vil vi fortløpende ta en avgjørelse på om vi skal evakuere flere hus, fortalte politiet til TV 2.