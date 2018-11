Tiltalt for å ha drept mann med denne stangen: – Husker ingenting

– Nei.

Påtalemyndigheten har i retten vist fram et organisasjonskart for Rock Machine i Norge, slik de mener det så ut i januar 2017, da drapet ble begått. Klubben var delt i fire avdelinger, og 29-åringen bekrefter at han hadde en rolle i avdeling «Eastside», som ifølge politiet holdt til på Jessheim.

Flere av de tiltalte har forklart at de møttes på en adresse i Jessheim lørdag ettermiddag. Politiet mener adressen fungerte som et klubblokale, og at truslene fra fornærmede var tema på møtet. Det ønsker ikke 29-åringen å svare på.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte sendte en melding til en av de medtiltalte i saken i saken for å be om tillatelse. Den medtiltalte hadde en lederrolle i MC-klubben og svarte at 29-åringen skulle «trøkke noe faen til». 29-åringen sier han ikke vet hva hans medtiltalte mente med det.

På spørsmål om han ba om godkjennelse fra klubben før han dro ut til fornærmede for andre gang søndag kveld, svarer tiltalte at han ikke trengte noen godkjennelse, fordi dette var en tur i privat ærend.

Avdødes mor: – Knust

Tirsdag mottok retten også forklaring fra den avdøde 31-åringens mor, påtalemyndighetens første vitne i saken.

Under statsadvokat Carl Fredrik Faris innledningsforedrag tok kvinnen til tårene gjentatte ganger. Da det ble vist bilder fra åstedet, valgte hun også å forlate rettssalen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Jeg kan ikke finne noen ord. Det er mye inni meg. Jeg er knust, forteller hun i retten.

FORKLARTE SEG: Den fornærmede 31-åringens mor var tydelig preget da rettssaken begynte tirsdag. Her sammen med sin bistandsadvokat Hans Olav Bytingsvik. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Tatoverte «mor» på halsen

En sentral del av saken er alvorlige trusler fra fornærmede til flere av de tiltalte i tiden opp mot drapet. På spørsmål om hvordan hun vil beskrive sin avdøde sønn, tar moren igjen til tårene.

– Sønnen min er sønnen min, uansett hva. For meg var han en snill gutt. Han var blid, tullete og elsket meg. Da han var 14 eller 15 år, tatoverte han «mor» på halsen sin, forteller hun gråtkvalt.

– Han elsket moren sin over alt på jord. Han sa han ikke kunne puste uten meg. Han var veldig familiekjær og ville stifte familie. Det har brent seg fast hos meg.

Endret seg etter at faren døde

Moren sier selv at hun aldri hørt at sønnen var tilknyttet noen MC-gruppe, og hun har aldri hørt om Rock Machine MC – gruppen som de drapstiltalte mennene var medlem i da drapet ble begått i januar i fjor.

Faren til den avdøde 31-åringen døde bare noen år før drapet. Moren forklarer at han reagerte med å bli hissig.

– Aldri mot meg, men han ble hissig og verbal hvis det var noe han ikke likte. Han var helt knust de siste årene, forteller hun.

Moren beskriver sønnen som en lite sosial mann som tilbragte mye tid på treningssenter og hjemme med hunden sin.

Hun forteller også at han har utøvd vold mot hunden, som forsvaret har varslet vil bli et viktig bevis i saken, ettersom hunden var hjemme da 31-åringen ble drept.

Sju tiltalt

Rettssaken mot syv tidligere medlemmer av Rock Machine MC vil vare i drøyt fem uker i Asker og Bærum tingrett. Det er kun to av dem som er tiltalt for drapshandlingen, mens de fem andre er tiltalt for blant annet medvirkning til grov vold og for å ha skjult spor.

Med unntak av én tiltalt som erkjenner å ha truet 31-åringen, nekter alle de syv tiltalte straffskyld for alle tiltalens punkter.