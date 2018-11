En kvinne i 50-årene siktet for voldtekt av en mindreårig gutt.

Kvinnen var ansatt på en barneskole i Rogaland, der gutten tidligere hadde vært elev.

Det var NRK som først meldte om saken.

Det var et familiemedlem som oppdaget meldinger fra læreren på guttens telefon med seksuelt innhold. Saken ble meldt til politiet av guttens foresatte.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma bekrefter overfor TV 2 at kvinnen i 50-årene ble pågrepet 1. november siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 299a, som omhandler voldtekt av barn under 14 år.

Hun ble løslatt dagen etter fordi politiet ikke fant grunnlag for varetektsfengsling.

– Dette er en sak vi vi etterforsker videre. Det er gjort en del etterforskningsskritt og det gjenstår en del etterforskning, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til TV 2 Nyhetene.

Den fornærmede gutten har blitt avhørt på Barnehuset i et tilrettelagt avhør. Det er også gjennomført avhør av vitner i saken. I tillegg er det gjennomført ransaking hjemme hos siktede.

Etterforskningen er i en tidlig fase og det er fortsatt uavklart hva som har skjedd, sier bistandsadvokat Kristin Jensen Undheim til TV 2 Nyhetene.

– På vegne av gutten og guttens foreldre ønsker en ikke å kommentere saken ut over at man ønsker så mye ro rundt saken som mulig. Gutten ivaretas godt av familien og støtteapparatet rundt ham, men saken er en stor påkjenning for ham, sier Undheim.

Advokat Hans Marius Danielsen Thorsnæs hos Advokatfirmaet Torstrup AS er oppnevnt som forsvarer for den siktede kvinnen.

– Jeg har bistått henne i avhør. Hun erkjenner verken de faktiske forholdene i siktelsen eller straffskyld. Hun er i sjokk og er dypt fortvilet for de beskyldningene som har kommet mot henne, sier forsvarer Hans Marius Danielsen Thorsnæs til TV 2 Nyhetene.

Forsvareren har foreløpig ikke fått innsyn i politiets dokumenter og kjenner ikke grunnlaget for siktelsen.