Startet en liten krig i et stille nabolag – dette kranglet de om

Politiet iverksatte en storstilt etterforskning etter skyteepisodene. De var opptatt av å signalisere at skyting mellom kriminelle i det offentlige rom ikke er akseptabelt.

Samtidig følte flere i miljøet at de var truet. En antatt lederskikkelse i det kriminelle miljøet oppsøkte selv politiet og fortalte at han var svært redd for sin egen sikkerhet.

Mannen hadde først status som vitne, men ble senere siktet og er nå tiltalt for skytesaken på Lambertseter.

Drept med maskingevær

Fem av de syv tiltalte mennene erkjenner straffskyld for skytingen på Lambertseter, mens to svarte nei på skyldspørsmålet. Den ene er en mann i 20-årene, den andre er en mann midt i 30-årene. Sistnevnte er siktet for først å ha skutt på Lambertseter, for så å reise til Bjørndal der han skjøt en mann med maskinpistol.

Politiet mener at offeret på Bjørndal, en polsk mann, var et tilfeldig offer. De setter ikke Lambertseter-skytingen og drapssaken på Bjørndal i sammenheng utover at de mener at gjerningsmannen var involvert i begge episodene.

Politiet har sikret seg en video som viser hvordan skytingen gikk til. Den drapssiktede mannen ankom Bjørndal i en bil da han kjørte seg fast. Offeret, en polsk mann som var på vei til jobb, kom til og forsøkte en kort stund å hjelpe med å få kjøretøyet løs.

16 pågrepet i saken

Etter hvert oppsto det krangling mellom siktede og fornærmede. Siktede hentet deretter en Stengun maskinpistol fra bagasjerommet i bilen sin. Videre skal videoen vise at mannen går mot avdøde med våpenet.

«For retten virker det som om fornærmede fra dette tidspunkt forholder seg helt passiv med armene dels hengende ned, dels holdt ut til siden. Siktede holder våpenet rettet mot fornærmede som faller om som følge av et skudd fra våpenet», heter det i en fengslingskjennelse fra oktober.

Mens politiet mener det dreier seg om et drap, mener den siktede mannen at det hele var en tragisk ulykke.

I dagene skytingen på Lambertseter og Bjørndal ble en rekke personer pågrepet. Totalt har 16 personer vært siktet i saken. Av disse har 10 sittet i varetekt. En stor utfordring for politiet har vært å bryte gjennom kodeksen i det kriminelle miljøet. Både i avhør og i retten tirsdag er det liten vilje til å snakke om andre personers rolle i saken.