Sent om kvelden 23. januar skjedde det som ikke skal skje. En veiskrape som var i ferd med å fjerne is og snø på Høyumvegen i Østfold fikk motorstopp midt på jernbaneovergangen.

Føreren prøvde å få start på det 18 tonn tunge kjøretøyet, men det eneste som skjedde var at det klikket i startmotoren. Verken lys eller nødlys fungerte.

Sjåføren hoppet ut og forsøkte å varsle om det som hadde skjedd. Han ringte nummeropplysningen for å få nummeret til NSB.

Da han fikk kontakt med NSB, ba de om nummeret hans slik at riktig person kunne ringe tilbake. Det går fram av Havarikommisjonens rapport om hendelsen.

Prøvde å varsle med lyset på telefonen

Mens føreren av veiskrapen sto og ventet på å bli ringt opp, nærmet toget seg. Bommene senket seg som de skulle, og dermed fikk ikke togføreren noe varsel om at noe var galt idet toget nærmet seg overgangen. Toget hadde derfor akselerert til 130 kilometer i timen, som er fartsgrensen på stedet.

Føreren av veiskrapen forsøkte å signalisere til togføreren med lyset på telefonen sin. Togføreren så lyset, men forsto ikke at det var ment som et faresignal. Det var mørkt og overskyet, og togføreren oppdaget ikke den mørklagte veiskrapen som sperret sporet før toget var 150 meter unna.

Togføreren aktiverte nødbremsen, men på den korte strekningen som var til rådighet hadde det liten effekt på togets fart. Toget hadde fortsatt en hastighet på 123 kilometer i timen da det traff veiskrapen.

Veiskrapen ble kastet ut på et jorde, mens toget først stanset 400 meter senere. Fire personer ble lettere skadd i ulykken. Veiskrapen ble totalvrak, mens toget av typen BM 73 måtte repareres for 6,3 millioner kroner. Skinner og infrastruktur ble påført skader for nærmere 2 millioner kroner.

STORE SKADER: Toget, av typen BM 73, fikk skader for over 6 millioner kroner. Foto: NSB

Anbefaler merking av overgangene

Sikringsanlegget på overgangen fungerte som det skulle. Et signalsystem varsler togføreren dersom det er noe galt med lyssignalene på overgangen eller om bommene ikke går ned som de skal. Ulykkeskvelden fikk togføreren ingen indikasjoner på at det var noe galt med overgangen.

Andre land, blant annet Sverige, har systemer som oppdager om gjenstander er fanget inne på en planovergang når et tog nærmer seg. I Norge er det derimot slik at om et kjøretøy skulle bli stående mellom bommene, vil toget få klarsignal til å passere, heter det i Havarikommisjonens rapport.

Havarikommisjonen råder Jernbanetilsynet og Bane Nor om å merke alle planoverganger med nødnummer og stedsangivelse og anmoder også om at jernbanemyndighetene vurderer forsterkede barrierer i veisikringsanleggene når signalsystemet fornyes.