MC-klubb krevde 2.000 dollar fra mann (31) – to dager senere ble han drept

Klokken 15.00 møter de syv mennene opp utenfor døra til fornærmede, ifølge tiltalen. Fordi 31-åringen ikke vil åpne døren, roper partene til hverandre gjennom et vindu. Fornærmede later som han har ringt politiet, og ifølge aktor er det derfor de tiltalte forsvinner fra stedet.

Senere på ettermiddagen møtes flere av de tiltalte på pub i Oslo, mener aktor. Der blir det bestemt at de skal reise tilbake til 31-åringen.

Ifølge den drapstiltalte 34-åringens egen forklaring, banker hans medtiltalte 29-åring på fornærmedes dør.

– Da fornærmede kom ut, gikk han umiddelbart til angrep og slo tiltalte over nesen med en vektmanual, sier aktor.

Deretter smeller fornærmede igjen døren og låser, ifølge 34-åringens forklaring. Med en stein knuser de tiltalte ruta og tar seg inn i boligen, har han forklart.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Slik så det ut utenfor avdødes bolig formiddagen etter drapet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ifølge tiltalen holder 34-åringen fornærmede i gulvet, mens 29-åringen slår ham i hjel med vektmanualen. I retten beskrives svært omfattende skader mot 31-åringens hode og nakke. Ambulansepersonell er på stedet klokken 21.47 og erklærer fornærmede død bare fem minutter senere.

Etter drapet drar tre av de tiltalte til Jessheim, der de dusjer og skifter. En sprayflaske med vaskemiddel blir brukt til å vaske blod fra bilen, ifølge politiet. De drapstiltalte tar også inn på et hotell ved Gardermoen, der de bruker falske navn.

Mandag 23. januar: Etter å ha lest om saken i media reiser de tiltalte med buss til Jessheim klokken 11.32 og videre med tog til Oslo. Der møter de flere av sine medtiltalte på pub før de oppsøker sine respektive advokater. Omkring klokken 15.00, like etter at politiet har holdt en pressekonferanse om drapet, melder de seg på politihuset på Grønland.

I dagene som følger blir også resten av de tiltalte i saken pågrepet.

I forkant av rettssaken har de tiltaltes forsvarere varslet at deres klienter er uenige i tiltalens grunnlag. Advokat Mette Yvonne Larsen, som forsvarer den drapstiltalte 34-åringen, har dessuten fått oppnevnt en privat sakkyndig som har undersøkt mengden rusmidler i fornærmedes kropp. Hun mener dødsfallet like gjerne kan ha skyldtes en overdose.

– Aktoratet prøver å bygge oppunder at dette er en sak om MC-kriminalitet. Min klient har bare en perifer rolle i denne MC-gruppen, og jeg vil derfor be retten ha et åpent sinn når det gjelder rollen til Rock Machine MC, sier Larsen til i retten.

Den 29 år gamle drapstiltalte hevder fremdeles han husker svært lite fra den aktuelle søndagen i januar i fjor, men han bestrider ikke de faktiske forholdene i aktors innledningsforedrag, opplyser hans forsvarer Johannes Mæland.