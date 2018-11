Natt til søndag var det en rekke slåsskamper i Oslo sentrum.

Den mest alvorlige fant sted i Storgata litt etter klokken ett.

– Der samlet det seg til slutt nesten 100 personer. Ikke alle slåss, men mange var utagerende. Aggressjonen vendte seg mot politiet da vi ankom, og vi måtte sende mange politibiler for å få kontroll, fortalte operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2 søndag.

En mobilvideo, som nå sprer seg på sosiale medier, viser deler av opptrinnet.

Se videoen øverst i saken!

Tupper til hunden

Filmen viser en politimann med en politihund i bånd som går mot en mann. Mannen filmer eller tar bilder med mobiltelefonen mens hunden og betjenten oppsøker ham. Man hører det som trolig er politimannen rope «Kom deg vekk!».

Hunden står på to ben idet politibetjenten sparker eller dytter til mannen med foten sin, trolig for å få ham på avstand. Mannen, som blir sparket, reagerer med å sparke til politihunden med stor kraft.

Like etterpå kommer en rekke politifolk løpende for å få kontroll på situasjonen. Ingen personer skal ha kommet til skade under opptrinnet.

Videoen ble først omtalt av VG.

– Truende og aggressiv

I en e-post til TV 2 skriver politiinspektør Johan Fredriksen om hvordan politiet opplevde situasjonen:

– Så langt det har vært mulig for oss å undersøke hendelsesforløpet, fremgår det at hundeføreren ble tilkalt til hendelsen i Storgata fordi situasjonen var svært uoversiktlig for mannskapene som allerede befant seg der. Det var anslagsvis samlet over 100 ungdommer på stedet, flere av disse var åpenbart ruset, og det var tilløp til slåssing og ordensforstyrrelser på stedet.

– Politiet opplevde at flere av disse personene hadde en truende og aggressiv adferd, og at de forsøkte å presse politiet vekk.

Forsvarer hendelsen

Totalt ble fem personer pågrepet etter opptrinnet. Disse skal være fra 16 til 20 år gamle. Blant disse var mannen som sparket hunden.

Om angrepet på hunden, skriver Fredriksen:

– En av personene ble oppfattet som mer aggressiv enn de andre, og ble gjentatte ganger bedt om å fjerne seg. Da vedkommende ikke etterkom dette, valgte hundeføreren derfor å dytte vedkommende bakover med den ene foten for å markere at han skulle gå fra stedet.

– Dette er et lempelig middel sett i forhold til maktmidler som for eksempel bruk av hund, pepperspray eller kølle. I forhold til kompleksiteten i oppdraget og faren for å eskalere situasjonen ytterligere, mener vi at hendelsen ble løst med minst mulig bruk av makt.