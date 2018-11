Vanligvis dreier amerikanske mellomvalg seg om lokal politikk. I år har USAs president derimot fått det til å dreie seg om seg selv og nasjonal politikk.

Så skal det sies at mellomvalget også vil ha konsekvenser både for Donald Trump og den nasjonale politikken.

Det kan også få betydning for Norge.

​Dersom republikanerne beholder flertallet i begge kamre i Kongressen, vil det fortsette å være rimelig enkelt og greit for den sittende presidenten å få gjennom sin politikk.

Tar Demokratene derimot flertall i ett av kamrene, får de større mulighet til å forhindre republikanernes politikk.

– Beskytter eget næringsliv

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier til TV 2 at Donald Trumps politikk påvirker Norge, blant annet gjennom sin handelspolitikk.

– Han dreier USA fra å være den store samarbeidspartneren og hjulet i den globale handelen, til å trekke seg tilbake og beskytte egen industri, sier hun.

USA er et stort land og dermed ikke så avhengige av internasjonal handel, som man er i mindre land – som for eksempel Norge.

– Vi som har litt over fem millioner mennesker, vi er helt avhengige av frihandelsavtaler og samarbeid. Mens i USA er det bare tolv prosent av BNP som er knyttet til eksportøkonomien så de gjør veldig mye om dagen for å beskytte eget næringsliv, sier hun.

Flere arbeidsplasser

Samtidig som Trumps handelspolitikk kan slå negativt ut for Norge, er nok det lokale næringslivet i USA mer fornøyd.

Den jevne amerikanere opplever nok at Trump har skapt flere arbeidsplasser og mange opplever en lønnsvekst. Derfor har mange i forkant av mellomvalget påpekt at det er god økonomi i USA, noe som er en stor fordel for Trump.

Presidentens politikk gjør blant annet at det lokale næringslivet i mindre grad trenger å konkurrere med utenlandske markeder som Kina og Mexico.

– For oss i Norge er ikke det gode nyheter, og for hele verdenshandelen er det utfordrende når han snakker om å trekke seg ut av WTO, han er i handelskonflikt med Kina og at han går fra å tenke samarbeid til å ha en-til-en-samarbeid, sier Anita Krohn Traaseth og legger til:

– Det er ikke holdningen til Norge og Norden, hvor vi er veldig opptatt av samarbeid​.​​​