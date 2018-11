I april i år ble familien Tonerud rammet av en katastrofe. Låven på Ruud gård, der familien bor, sto i full brann. Når flammene til slutt var slukket, sto kun de svidde restene av grunnmuren tilbake.

– Vi tenkte at vi måtte være takknemlige for at det bare var låven. Og at huset, som stod nesten nyoppusset på andre siden av veien, fortsatt var der, sier Caroline Tonerud.

Hun og søsteren Henrikke er tilbake i brannruinene. De trodde først at de kun hadde vært veldig uheldige, og at låven hadde tatt fyr ved et uhell.

– Det brenner igjen

Men marerittet var ikke over for familien Tonerud. Kun en halvannen uke senere, natt til 11. april, blir Caroline oppringt av søsteren.

– Den stemmen Henrikke har da glemmer jeg aldri. Fordi hun skrek og gråt, og det var ikke mye hun klarte å si. Men hun sier «nå brenner det igjen!».

Caroline er tilbake ved brannruinene. Hun er overbevist om at brannene var påsatt. Foto: TV 2

Hovedhuset som bare noen øyeblikk tidligere hadde stått nyoppusset og innflyttingsklart, sto i full fyr. På kort tid er det kun stein og aske igjen.

Etter brann nummer to, kun ti dager etter at låven på gården hadde brent til grunnen, trodde ikke lenger de to søstrene at familien bare hadde uflaks.

– Det er noe som ikke stemmer. To branner på samme eiendom med ti dagers mellomrom. Det er noe som ikke stemmer her, sier Caroline.

Mange vet - men ikke politiet

I 30 år har det vært uvanlig mange branner i Enebakk. 20 av brannene har oppstått like ved fylkesvei 120.

TV 2 er kjent med at flere som bor i området ikke tør å forlate boligen sin, og noen reiser ikke på ferie av frykt for at noe skal skje når de er borte.

Selv om mange i bygda mener de vet hvem som står bak brannene, har politiet lite informasjon å jobbe med. De forteller at det er en svært utfordrende å etterforske saken.

20 av brannene i Enebakk har oppstått langs fylkesvei 120. Foto: TV 2

– Brann er komplisert å etterforske. Bevisbyrden for å se om noe er påsatt er vanskelig i mange av disse sakene, sier etterforskningsleder i Øst politidistrikt Trond Vennatrø.

Han forteller at politiet har hørt at mange i Enebakk mener de vet ting, og at de er kjent med at folk i Enebakk ikke tør å snakke med politiet. Likevel håper han at de nå kan få inn tips, slik at saken kan bli oppklart.

– Vi oppfordrer folk til å kontakte politiet om de sitter med informasjon om disse brannene som har vært den siste tiden, sier Vennatrø.

For familien Tonerud er det aller verst at de ikke får tilbake huset de hadde pusset opp og gledet seg til å flytte inn i.

Henrikke sier at familien hadde brukt mye tid, og at fremtidsplanene gikk i grus da huset brant ned.

– Vi lagde jo drømmehuset vårt. Og alt vi har jobbet for, alt av tid og alt av ferier er bare borte.