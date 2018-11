Johansen fratrer 16. november i år fra sin stilling.

– Per Morten Johansen ba om samtaler med styret. Denne dialogen er nå sluttført og det er inngått en avtale. Fra nyttår vil Johansen etter nærmere avtale få nye oppgaver i Oslo kommune. Nytt arbeidssted vil bli avklart innen 1. januar 2019, skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.

Kommunerevisjonen igangsatte tidligere i år undersøkelser etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars. I varslet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Kommunerevisjonen konkluderte i september med at direktørens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst, skrev Dagbladet 19. september.

Johansen er byrådsleder Raymond Johansens (Ap) bror. Han har vært direktør i Omsorgsbygg siden 2008.