Lite ante nok de japanske ingeniørene som tidlig på 60-tallet jobbet med å utvikle en mindre bilmodell for Toyota, at de var med på å skape det som skulle bli et bileventyr. Ja, egentlig mer enn det.

For modellen de utviklet skulle ikke bare bli en suksess, men en braksuksess. Vi snakker om intet mindre enn verdens mest solgte bilmodell! Mer enn 45 millioner eksemplarer har blitt produsert. Det er ikke akkurat småtterier...

Også for den norske importøren har bilen vært en helt avgjørende modell. Importen av Toyota hit til Norge startet i 1963. Da med Crown som hovedmodell. En stor og kostbar bil som de færreste hadde råd til. Dessuten var dette med japanske biler både nytt og ikke så rent lite skummelt.

Det startet litt tregt i Norge, men da denne oppgraderte Corollaen kom i 1970, begynte ting å skje...

"Lille krone"

Det viste seg fort at Toyota Crown var en utmerket bil, men 25.000 kroner var mye penger for en bil midt på 60-tallet. Derfor var timingen nærmest perfekt da man kunne supplere modellutvalget med den mindre, rimeligere, enklere og folkelige Corolla-modellen. Som også viste seg å være en gullende god bil rent driftsteknisk.

Toyota Corolla fra 1980

Og det var også dette som var målsetningen til Toyota. Nemlig å lage en billigere og enklere modell som et billigere alternativ til Crown - som betyr krone. Corolla betyr da også "lille krone" på latin.

Den aller første Corollaen rullet ut av Toyotas Takaoka-fabrikk i oktober 1966.

Under den lanseringen uttalte prosjektleder og sjefingeniør Tatsuo Hasegawa følgende:

– Dette skal være en romslig og billig bil for familier. Våre kunder vil neppe akseptere noe som er dårligere enn bilen de nå kjører. Derfor må Corolla være bedre enn alle konkurrenter, ellers vil ikke folk kjøpe den...

Dette er verdens mest solgte bil

Toyota AE86 er en ekte bil-legende.

Litt treg start i Norge...​

Nå i etterpåklokskapens lys, må vel dette sies å ha vært en genial strategi som Corolla-modellen har vært tro mot siden.

Nå skal det riktignok sies at salget her i Norge gikk litt tregt de aller første årene. Den første Corollaen i Norge kom i september 1967. Det kom bare to biler det året. Året etter tok det seg noe opp og 67 biler ble registrert. Skepsisen til japanske biler var fortsatt stor.

Toyota Corolla AE140

I 1970 kom en oppgradert Corolla og da begynte salget å ta seg opp. Allerede i 1971 kunne Toyota vise til et salg på 1.400 Corolla. Hjulene hadde for alvor begynt å rulle. Siden fortsatte de med det. Fortere og fortere...

Japanske biler hadde begynt å få fotfeste hos trauste nordboere. I 1975 solgte man nesten 5.900 biler.

Det beste Corolla-året i Norge noensinne ble 1997 med hele 8.003 registrerte biler. Få andre modeller kan vise til samme salgstall i Norge på ett år.

Men det er altså ikke bare i Norge denne modellen har hatt suksess. I løpet av de drøyt 50 årene Corolla har vært på markedet, har det blitt solgt mer enn 45 millioner biler, i over 150 land. Den er med det verdens mest solgte bilmodell gjennom alle tider. Intet mindre!

Toyota Camry gjør comeback etter 14 år! ​

Dette er en Corolla fra 1966 og 1996. Det er med andre ord 50 år mellom disse to bilene. I 2019 kommer den helt nye Corolla i 12. generasjon.

Klassiker-status

Corolla var som vi nevnte innledningsvis ment som en familiebil. Men en del modeller har også slått godt an i ulike ungdomsmiljøer også. Ikke minst gjelder det den legendariske AE86-modellen, men også andre modeller følger etter.

Dette er 2019 modellen av billegenden Corolla.

De eldste Corollaene er i dag også i ferd med å få klassiker-status i veteranbil-miljøene.

Og selv om Corolla i Norge ble erstattet av Auris i 2007, har modellen solgt jevnt og trutt i andre deler av verden.

Nå kommer altså 53-åringen tilbake. Vi regner med at de sikter mot flere nye gode år og at de neppe gir seg før de runder 50 millioner biler. Det bør ikke være så veldig mange årene til...

