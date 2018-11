Kalte tiltalte «horeunger» timer før drapet

Tirsdag begynner den omfattende drapssaken i Asker og Bærum tingrett.

Statsadvokaten har etter ordre fra Riksadvokaten tatt ut tiltale mot syv menn som tidligere tilhørte MC-klubben Rock Machine – en såkalt énprosentklubb som i dag er nedlagt.

To av mennene, på 29 og 34 år, skal ha utført selve drapshandlingen. Begge nekter straffskyld for drap.

De fem andre er tiltalt for blant annet trusler, medvirkning til grov kroppsskade og for å ha hjulpet til med å fjerne bevis etter en kriminell handling.

«Er du feig?»

Alle forholdene som beskrives i tiltalen, fant ifølge politiet sted 22. januar i fjor.

Ved 15-tiden en søndag ettermiddag sto syv menn utenfor en bolig i et rolig villastrøk i Asker. Klærne deres var tydelig merket med Rock Machine MC, og i boligen bodde en norskiraner som seks uker i forveien var kastet ut av klubben.

Mennene ønsket at eks-medlemmet skulle komme ut. Årsaken var trusler som 31-åringen på Facebook hadde rettet mot flere av klubbens medlemmer. «Kom ut» og «er du feig?» var blant tingene som ble ropt, ifølge tiltalen.

Da norskiraneren ikke kom ut, reiste mennene omsider fra adressen. Tre av dem – deriblant de to som i dag er tiltalt for drap – satte seg på en pub, etter det TV 2 kjenner til.

Truet de tiltalte

Utover dagen ble det sendt flere meldinger fram og tilbake mellom eks-medlemmet og de tiltalte i saken. Blant annet tok fornærmede til Facebook, der han skrev ting som:

«Jævla rock machine horeunger!! Eller skal vi si cock machine»

Og:

«You got some shit to say to me? I will see you soon & say that shit to my face & I will fuckin end you!».

Som følge av meldingene valgte de tre mennene på puben å reise tilbake til mannens bolig i Asker.

Før dette skal de ha bedt om tillatelse fra en daværende lederskikkelse i MC-klubben, som ba dem «gi ham inn». 40-åringen er tiltalt for medvirkning til grov kroppskrenkelse.

– Han erkjenner å ha bidratt til at medtiltalte kan ha gitt fornærmede en omgang juling. Men at det endte med alvorlig skade og et drap, det kan ikke han lastes for, sier den lederskikkelsens forsvarer Tom Barth-Hostad til TV 2.

Ut av kontroll

Omkring klokken 21.15 banket en av de drapstiltalte på fornærmedes dør. De to andre holdt seg litt i bakgrunnen, har en av de tiltalte forklart i avhør. Da norskiraneren åpnet opp, skal han umiddelbart ha gått til angrep på 29-åringen med en vektmanual.