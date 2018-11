Ap-politiker Marianne Marthinsen opplevde alle foreldres mareritt. Datteren hennes døde, bare 15 måneder gammel.

Datterens tilstand var muligens genetisk betinget og gjentagelsesrisikoen er ukjent.

Nå føler AP-politikeren at den oppblussede abort-saken er blitt personlig, derfor sendte hun mandag et brev til statsminister Erna Solberg der hun spør:



«Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres?»

Statsministeren har høstet mye kritikk da hun i oktober åpnet for forhandlinger om abortloven.

Høyre skal allerede ha skissert en omskriving av abortloven for å komme KrF i møte. En mulig løsning er å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf der det heter at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Marthinsen spør også i brevet hva statsministeren mener med begrepet «levedyktig» og hvor lenge Erna Solberg mener at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?

Marianne Marthinsen brev til statsminister Erna Solberg

Det var 7. september 2005 Marianne Marthinsen og ektemannen ble foreldre for første gang.

De var i lykkerus, men det gikk ikke lenge før de skjønte at noe var galt. Datteren gikk ikke opp i vekt.

Undersøkelser viste det svaret det ikke ønsket. Da datteren var et halvt år forsto de at hun hadde en hjerneskade. I oktober fikk den da 13 måneder gamle jenta ikke puste. Marianne og ektemannen fikk henne raskt til sykehuset, hvor hun fikk hjelp. Men like etter skjedde det samme igjen.

Til slutt orket ikke den lille kroppen mer. 17. desember 2006 døde hun på sykehuset.

Marthinsen opplyser mandag formiddag at hun ikke ønsker å svare på medias spørsmål rundt saken.