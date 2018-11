Like etter klokken halv syv om morgenen torsdag 25. oktober blir Bunnpris Skårer på Lørenskog utsatt for et grovt ran.

Den første ansatte er så vidt kommet på jobb, og sitter på kontoret når to maskerte personer kommer inn på lageret.

De tar seg raskt inn på kontoret der den ansatte sitter. Den ene av ranerne har en øks i den ene hånden.

Ranerne presser den ansatte til å lukke opp safen der skuffene til kasseapparatene ligger.

Etterlyser to gjerningspersoner

I løpet av kort tid får ranerne med seg en stor pengesum og forsvinner.

– Det er jo svært alvorlig at de bruker øks for å ta til seg penger. Det skaper jo frykt, sier etterforsker Majlén Kleven i Øst politidistrikt til Åsted Norge.

Politiet vet ikke hvem ranerne er eller hvor de flyktet. Derfor ber de nå om publikums hjelp.

ETTERLYSES: Her flykter gjerningspersonene ut av kontoret med en stor pengesum i en søppelbøtte. Foto: Overvåkingsvideo/Åsted Norge

– Det er to gjerningsmenn. De har på seg mørke klær. Den ene formentlig svart genser, den andre mørkeblå. Begge har mørke bukser og lyse sko. De har også maske som dekker over halve ansiktet. De snakket engelsk til den ansatte og et annet utenlandsk språk seg imellom, sier Kleven.

ETTERFORSKER: Majlén Kleven i Øst politidistrikt viser hvor ranerne tok seg inn. Foto: Breno Otranto/Åsted Norge

Politiet ønsker også tips om en gråblå bil, mulig av modellen Nissan Leaf, som ble fanget opp av overvåkingskameraet til nabobutikken få minutter før ranet.

Bunnpris-ranet er imidlertid ikke den eneste alvorlige hendelsen politiet måtte håndtere morgenen 25. oktober.

Utelukker ikke sammenheng med sjokkbrekk-forsøk

For litt over en time før ranet, rundt klokken 05:20, dundrer en eldre rød Volvo inn i inngangen til gullsmed Harry Walløe på Strømmen. En nabo våkner av smellet, og observerer to personer som løper vekk fra stedet.

SJOKKBREKK-FORSØK: Politiet utelukker ikke at dette innbruddsforsøket hos en gullsmed på Strømmen kan ha sammenheng med ranet av Bunnpris litt over en time senere. Foto: Politiet

Politiet har ingen klar beskrivelse av personene, men de vet at bilen som ble brukt ble stjålet fra Tonsenhagen i Oslo kvelden før.

Nå etterforsker politiet blant annet om saken kan ha sammenheng med ranet samme morgen.

– Politiet kan ikke utelukke at disse sakene henger sammen og at forsøket på tyveriet hos gullsmeden er en avledning til ranet, sier etterforsker Kleven.