– Vi har gjort ulike vurderinger. For meg handlet det om den politiske avstanden, og den blir jo ikke mindre i dag. Men jeg skal jobbe konstruktivt for det retningsvalget som KrF har stått for, men jeg tror at hele Norge har sett at det ville ikke vært riktig for meg å gå inn i den regjeringen. Jeg har valgt å sette et tydelig merke og avstand til høyrepopulismen, og det mener jeg er riktig, sier Hareide.

Til tross for at partiet valgte å gå mot høyre under helgens landsmøte, sier Hareide at han vil stå klar dersom samarbeidet ikke lykkes.

– Med dette vedtaket er det jo sånn at vi først skal gå til regjeringspartiene og prøve der, og hvis ikke det lykkes skal vi gå den andre veien. Så jeg vil naturlig nok være klar, men når vi nå har gjort et retningsvalg så håper jeg at vi lykkes med å gå inn i Solberg-regjeringen.

– Vanskelig å stå på sidelinjen

Hareides kone Lisa Maria Hareide møtte mandag opp på God morgen Norge sammen med den avtroppende KrF-lederen.

Hun sier det har vært vanskelig å stå på sidelinjen og følge med på prosessen, men at hun ser frem til mer tid sammen med ektemannen.

– Det har vært vanskelig å stå på sidelinjen å følge med, men er jeg veldig glad for at vi fikk en helg sammen og ser nå frem til mer tid sammen. Ikke minst barna våre, de er de store vinnerne oppi alt, forklarer Lisa Maria Hareide.

Hun forteller at hun har blandede følelser rundt Knut Arilds tap i kampen om KrFs retningsvalg.

– Jeg tror den gleden over å få mer tid med ham kommer etter hvert. Kona til Knut Arild er veldig glad, men jeg kjenner litt på den sorgen. Vi var veldig enige om det retningsvalget han la fram, sier Lisa Maria.

– Det har glødet av ham

Det har vært noen intense måneder for den avtroppende partilederen. Foreldrene har vært bekymret for trøkket og arbeidspresset, men kona synes derimot at han har vært mer energisk enn noen gang.

– Jeg synes faktisk ikke han har sett sliten ut, jeg synes han har hatt mer energi enn noen gang. Jeg har følt at det har glødet av ham, sier Lisa Maria.

Hun og ektemannen gleder seg nå til å få mer tid til barna, og muligheten for å reise på ferie sammen, også med foreldre.

– Mine foreldre har lenge hatt veldig lyst til å reise til Israel og Palestina. Det har vi sagt at vi ikke har mulighet til, men nå kan det hende vi får det, sier Knut Arild.