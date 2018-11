Ifølge VG har politiet fått dokumentasjonen fra Stortinget og rukket å se på den.

– Vi har startet en etterforskning og er godt i gang. Det er ikke skrevet noen formell siktelse. Vi skal forsøke å ha en dialog med ham for å få gjennomført en samtale eller eventuelt et avhør, så vi kan konfrontere ham med dokumentasjonen vi sitter på. Vi har en dialog med advokaten, sier Rune Skjold, leder for Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Keshvari, som representerer Frp for Oslo på Stortinget, har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016. Avisen kan dokumentere at Keshvari har vært i hjembyen samtidig som det er levert krav på til sammen 36.000 kroner.

Stortinget har anmeldt Keshvari for å ha misbrukt refusjonsordningen for reiseregninger. Frp-eren har gjennom sin advokat Arve Lønnum opplyst at han ønsker å betale tilbake det han har fått urettmessig utbetalt.

