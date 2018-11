– Det er ikke så mye annet som har plass i hodet mitt for tiden enn politikk.

Simen Bondevik var meget skuffet da rød side tapte valget mot den blå på fredagens ekstraordinære landsmøte. Skuffelsen sitter fortsatt i.

– Nå er jeg veldig skuffet, og litt trist over det som skjedde. Over resultatet, over retningen vi valgte, sier Bondevik, som ikke legger skjul på at han skulle ønske partiet valgte annerledes.

I løpet av helgen har han fått flere hundre meldinger fra partikolleger som roser han for engasjementet han har vist.

– De meldingene som betyr mest for meg er fra de som er uenige med meg i retningsvalget. Når de sender meg melding og sier at mitt engasjement fortsatt betyr noe gjør det stort inntrykk på meg.

– Det var som å få 20 slag i trynet på en gang

Bondevik var veldig skuffet etter voteringen fredag, og mente Hareide pekte på et KrF akkurat slik han ønsket det.

– At partiet kaster bort det, synes jeg er veldig skuffende, sa den unge KrFU-politikeren like etter voteringen fredag.

Særlig det faktum at partiet skal inn i regjering med Frp var tungt å svelge for Bondevik.

– Det er absurd å tenke på at nå skal vi sitte i regjering i Frp, som står så langt unna det jeg kjemper for og grunnen til at jeg engasjerer meg i politikken, sa han den gangen.

Nå er han usikker på om han blir med videre.

– Jeg har ikke bestemt meg. Det er mange tanker som går gjennom hodet. Det surrer og går hele tiden. Når jeg meldte meg inn i KrF i 2013 så var det jo ikke på grunn av samarbeidspartnerne, det var på grunn av politikken vår.

– Jeg har jo vært i KrF i fem år nå, og brukt masse tid på det, og nå er jeg usikker på om jeg er velkommen. Det er veldig trist.