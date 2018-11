Lørdag ble det kjent at varaordfører i Oslo, Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i hovedstaden.

På sin egen Facebook-side delte Gunaratnam nyheten. Blant mange gratulasjoner var også en kommentar fra Frp-politiker i Oslo, Inger-Marie Ytterhorn:

«Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17-mai komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?» står det i kommentaren, som ble publisert lørdag kveld.

– Reinspikka rasisme

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er blant dem som reagerer kraftig på kommentaren.

– Dette er meget langt over streken. Reinspikka rasisme. Det Ytterhorn her hevder er at du ikke kan være med å lede 17. mai-feiringen av rasemessige grunner, sier Johansen til TV 2.

Tidligere søndag gikk Frp-leder Siv Jensen ut og tok avstand fra Ytterhorns uttalelse.

– Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger-Marie Ytterhorn. Kommentaren var grov og langt over streken. Jeg synes ikke den representerer Ytterhorn slik jeg har kjent henne i mange år, sier Jensen.

Johansen er svært glad for at Jensen tar så tydelig avstand fra kommentaren.

– Denne typen uttalelser er veldig, veldig alvorlige. Dette må ikke få grobunn. Å tro at det å spre denne typen hatretorikk og rasisme ikke kan føre til handlinger og er med på å skape uheldige strømninger i det norske samfunnet, er naivt, sier Johansen.

Også Sylvi Listhaug (Frp) tok søndag avstand fra uttalelsen til Ytterhorn.

– Helt enig med Siv: dette er grovt og langt over streken. Det er uakseptabelt, skriver hun på sin offentlige Facebook-side.

Ny kommentar

Inger-Marie Ytterhorn har så langt ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser søndag.

Hun svarte derimot med en ny kommentar i det aktuelle kommentarfeltet tidligere søndag:

«Hva er rasistisk, «kronisk» eller «norsk»? Kamzy er helt sikkert en dyktig og flott dame, men for meg virker det mere naturlig at en etnisk nordmann - og allerhelst en osloborger- leder 17. mai komiteen i Oslo. Hvis det er rasistisk - så ok.»

Gunaratnam selv sier til TV 2 at også hun reagerer sterkt på Facebook-kommentaren.

– Jeg må spørre hva hun ønsker å oppnå, sier hun.

– Da jeg først så kommentaren, tenkte jeg at dette er som en del andre nettroll. Det begynner man å bli ganske vant til, og man tar noe til motmæle og lar det passere. Men jeg innså ganske fort at dette er en person som har sittet en rekke år i Nobelkomiteen og på Stortinget, fortsetter Gunaratnam.