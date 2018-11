En singalfeil hindret tog å passere Lillestrøm stasjon i en periode søndag ettermiddag.

Dette hindrer blant annet transporten til og fra Oslo Lufthavn på Gardermoen.

NSB skrev på sine nettsider at det var få busser og taxier tilgjengelig. De anbefalte derfor folk å vurdere andre transportmidler.

Like før klokken 15.30 kom meldingen om at signalfeilen var rettet opp og det igjen var åpnet for trafikk.

Likevel opplyser NSB at det kan være forsinkelser på tog forbi Lillestrøm utover søndag.

Blant annet er to flytog innstilt.

