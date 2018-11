Reagerer på kommentar fra Frp-politiker: – Hun må gå i seg selv

TAR AVSTAND: Frp-leder Siv Jensen mener kommentaren var langt over streken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun legger til at hun er sikker på at Gunaratnam «er en god representant for det demokratiet og verdiene vi feirer 17. mai».

Tone Ims Larssen, fylkesleder for Oslo Frp, skriver i en SMS at hun ikke har lest meldingen, men fått den referert.

– Oslo Frp tar avstand fra denne kommentaren, sier Larssen.

– Et inkluderende arrangement

Ap-politikeren ser frem til å lede arbeidet med nasjonaldagsfeiring i hovedstaden, og ønsker også Ytterhorn velkommen.

– 17. mai i Oslo skal være et inkluderende arrangement hvor alle skal få lov til å komme, også Ytterhorn. Signalene hun sender til ungdom i Oslo, vil jeg ikke ha noe av. Det hører ikke hjemme verken på 17. mai eller andre dager, sier hun.

Gunaratnam sier neste års 17. mai i Oslo vil forløpe stort sett som tidligere år.

– Alle de gode tradisjonene blir ivaretatt. Feiringene skal bli et sted for alle, og enda mer inkluderende. Mitt håp er også at vi kanskje kan gjøre det hakket mer miljøvennlig, ettersom dette er verdens beste bilfrie dag i sentrum, sier hun.