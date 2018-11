Oslo-politiet måtte natt til søndag rykke ut til flere slagsmål i sentrum av hovedstaden.

– Det har vært en god del slagsmål spesielt i Oslo sentrum, mellom Majorstua og Oslo S, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

– Det har vært veldig mye å gjøre og en veldig amper stemning, fortsetter han.

Nesten 100 personer

Det største slagsmålet skjedde i Storgata like etter klokken 01.

– Der samlet det seg til slutt nesten 100 personer. Ikke alle sloss, men mange var utagerende. Aggressjonen vendte seg mot politiet da vi ankom, og vi måtte sende mange politibiler for å få kontroll, sier Stokkli.

#Oslo. Stenersgata ved Oslo Spektrum. En politipatrulje kom over en slåsskamp mellom 4-5 personer. Da patruljen forsøkte og roe gemyttene, ble patruljen angrepet. Mange patruljer sendt til stedet for å bistå. Vi har nå kontroll. 2 personer blir pågrepet for vold mot politiet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 4, 2018

Blant annet ble en politihund sparket og flere polititjenestemenn angrepet. De vil bli anmeldt for vold mot offentlige tjenestemenn.

– Totalt fem personer ble innbrakt. Dette er stort sett unge personer, fra 16-årsalderen og opp til 20-årene, sier operasjonslederen.

Ingen ble skadet i hendelsen.

– Men det var selvsagt et stort farepotensiale. Det er svært beklagelig at sånne ting skjer og vi ser alvorlig på det. Politiet er der for å håndheve ro og orden, og sørge for at folk ikke blir skadet. At det ender slik, er svært beklagelig, sier Stokkli.

Angrep politiet

Like etterpå observerte en politipatrulje enda et slagsmål, like bak Oslo Spektrum. Det var snakk om fire til fem personer som sloss.

– Nok en gang vendte aggresjonen seg mot politiet, og patruljen måtte tilkalle bistand, sier Stokkli.

Her ble to personer pågrepet for vold mot politiet.

Politiet i Oslo har registrert en rekke voldshendelser natt til søndag:

Kl. 00.00, slagsmål i Sofienberggata.

Kl. 00.30, slagsmål i Ringhusveien.

Kl. 00.50, slagsmål ved Karlsrud T-bane.

Kl. 01.00, slagsmål ved Horgans i Hegdehaugsveien.

Kl. 01.15, masseslagsmål Storgata.

Kl. 01.40, slagsmål ved Bygdøy Allé.

Kl. 01.40, slagsmål i Frognerveien.

Kl. 02.09, slagsmål i Storgata,

Kl. 02.30, person slått ned i Henrik Ibsens gate.

Kl. 03.10, slagsmål i Maridalsveien.

Kl. 03.30, slagsmål i Kongens gate.

Kl 03.52, ordensforstyrrelser med trusler i Stenersgata.

Kl. 04.00, slagsmål i Brugata.

Kl 05.00, slagsmål i Rosenborggata.