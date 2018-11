Politiet fikk melding om at en tenåringsjente var blitt påkjørt ved Stadsingeniør Dahls gate i Trondheim rett etter klokken 18.30 lørdag kveld. Hendelsen skjedde mens hun var på vei over et fotgjengerfelt.

– Vitner forteller at tenåringsjenta ble kastet flere meter opp i lufta da hun ble truffet av bilen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Volden, til TV 2.

Etter det skal sjåføren ha stukket av. Politiet etterlyser nå sjåføren og vitner som kan ha sett bilen.

– Vitner sier at bilen kjørte nordover mot Rosendal, sier Volden.

På Twitter etterlyste politiet føreren av en mørk Kia som var innom Shell Seven Eleven Rosendal rundt klokken 18.30 som kunne ha opplysninger i saken. Personen har tatt kontakt med politiet.

– Personen ringte inn til politiet men hadde ingenting med hendelsen å gjøre, forteller operasjonsleder Viola Elverum til TV 2 lørdag kveld.

Politiet ber fortsatt om tips.

Jenta er nå sendt til sykehus. Stefaren til jenta, Rune Kjærem, forteller at hun har hatt englevakt.

– Vi har vært kjempeheldig. Hun har fått et kutt i bakhodet og en forslått fot. Nå ligger hun på overvåking og får dra hjem i løpet av kvelden, forteller han til TV 2.

Politiet jobber med vitneavhør på stedet.

Saken oppdateres