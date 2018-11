Arrangøren erkjenner at det er ekstremt mye ost som går rett i søppelkassa.

– Det oppleves for mange som litt spesielt. Det er del av EU sitt regelverk som vi må forholde oss til. Det er trist og dumt å se at så mye ost blir kastet bort, sier Bucher-Johannessen, hovedarrangør av Oste-VM 2018, til TV 2.

Det er totalt 3472 enheter med i konkurransen, noe som tilsvarer mellom 2,5 og 3 tonn med ost.

– Er det ikke noe dere kan gjøre for å forhindre et så stort matsvinn?

– Det er et forferdelig stort matsvinn. Heldigvis blir det energi og varme, men det er et problem vi må se på videre. Ingen av oss liker at så mye mat blir kastet. Det er noen som leverer mer ost enn nødvendig, så det er mulig dialogen kan være litt bedre i fremtiden, sier Bucher-Johannessen.

Videre forklarer han at mye av problemet ligger i at osten skal være hemmelig for dommerne.

– Da måtte vi ha delt opp osten i ulike bord hver for seg for seg, noe som er alt for mye jobb. Osten skal være anonym for dommerne, og kan derfor ikke skilles ut, forklarer Bucher-Johannessen.

Ost blir varme til hus

I årets Oste-VM er det to kategorier med ost. Den ene er smaksprøver, de andre er konkurranse-ost, alle ostene som konkurrerer vil bli distribuert.

KILO: Osten som blir servert i Grieghallen i årets VM i ost kunne kommet i mindre doser erkjenner arrangøren. Foto: TV 2

– Den norske osten som er smaksprøver blir delt ut, eller gitt til kirkenes bymisjon. De andre ostene vil bli kastet, opplyser Bucher-Johannessen.

Osten som havner i søpla blir håndtert av avfallsanlegget i Bergen, og skal bidra til varmeproduksjon.

– Den internasjonale osten som har deltatt i konkurransen blir kastet. Avfallsanlegget tar seg av osten, og blir til slutt en del av varmen som produseres til hus i Bergen, forteller Bucher-Johannessen.

Mattilsynet: – Strenge regler.

Mattilsynet var klar over problemet da TV 2 tok kontakt. De sier det er kompliserte regler når det er snakk om mat.

– Det er strenge regler av matvarer som inneholder animalske produkter, altså det som kommer fra dyr. Hvis osten kommer utenfor EU, har de ikke lov til å selge den videre på grunn av regler innad i EU. De som er fra EU, trenger de ikke å kaste, forteller Aslaug Sandvin, avdelingsjef i Mattilsynet i Bergen.

Mattilsynet sier de er obs på problemet, men påpeker at de har løpende kontakt med arrangøren.

– Vi har et godt samarbeid med Oste-VM for å få arrangert dette. Men det er ganske strenge regler for hva man kan selge når osten kommer fra utlandet, forteller Sandvin videre.

Norsk ost er verdens beste

Arrangementet ble avsluttet lørdag, og det var til sammen 16 finalister i fredagens finale i World Cheese Awards i Bergen.

Norge kan kalle seg landet med verdens beste ost 2018.



I finalen var det den norske bonden Jørn Hafslund fra Fana i Bergen som kunne heve det gjeveste trofeet etter å ha servert dommerne den gouda-lignende «Fanaost».