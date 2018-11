KrF kommer ikke til dekket bord i de kommende forhandlingene om en ny plattform for en flertallsregjering på høyresiden.

Snarere tvert imot.

Både Fremskrittspartiet og Venstre kommer til å gi nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kamp om hvert eneste komma. Selv om Høyre, Frp og Venstre er glade for at flertallet i KrF landet til høyre, slår de fast at partiet ikke vil få noe gratis.

Storesøster Siv

– Å forhandle med andre partier er krevende, og man skal ha respekt for at andre partier har sine krav og forventninger, på samme måte som Frp går inn i forhandlinger med klare og tydelige krav og forventninger, advarer Frp-lederen.

Hun vet at Frp etter forrige valg ble nesten dobbelt så store som KrF og Venstre til sammen. Kjøttvekt er viktig i regjeringsforhandlinger, og FrP-lederen har ikke planer om å gi ved dørene.

– Vi kjenner KrF godt fra før. Vi vet at de har ambisjoner, men det har Fremskrittspartiet også, sier Jensen.

Rett Venstre

For Venstre og nestleder Ola Elvestuen vil de kommende regjeringsforhandlingene i hovedsak dreie seg om å slåss for de seirene venstre fikk på Jeløya.

– Vi kjemper for et rausere, grønnere og mer sosialliberalt samfunn, sier Elvestuen, og heller dermed kaldt vann i blodet på det KrF-flertallet som ville inn i regjering for å styrke de kristne verdiene.

Men slik Siv Jensen ser det, skal ikke de kommende regjeringsforhandlingene ta utgangspunkt i Jeløy-erklæringen. Det er de fire partienes programmer som skal ligge til grunn.

– Det er fire partier som skal sette seg ned og forhandle. Og da må man ha respekt for at det er fire partier som har potensielt også fire ulike ambisjoner, sier Frp-lederen.

Ambisiøs KrF-nestleder

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede KrF inn i sonderingene og forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Han har en velfylt kravliste:

– Vi kommer til å være veldig tydelige på at det må være en bedre og mer offensiv klimapolitikk, fattigdomsbekjempelse både i Norge og ute, og at vi må stille opp for den store flyktningkatastrofen som er i verden i dag. Det vil være viktige gjennomslag som vi må ha, sier Ropstad til TV 2.

Forhandlerne fra KrF må dessuten forhandle med flere enn regjeringspartnerne. Etter at partiet den siste måneden har vært delt omtrent på midten, blir det vanskelig for KrF-ledelsen og selge inn et forhandlingsresultat uten at også den «røde» siden i partiet har fått et visst gjennomslag for sine saker.

Et slikt utfall kan ytterligere forsterke splittelsen i KrF. Ropstad velger å ta dette som en positiv faktor inn i forhandlingene.

– Det at partiet er delt er en styrke inn i forhandlingene. Det gir mulighetene til flertallsregjering, noe som er en enorm forskjell på mindretall. Vi har veldig gode kort på hånda, mener Ropstad.