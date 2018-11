Lørdag ettermiddag ble det observert flere politibiler utenfor et hotell i Sandefjord.

– Vi er i ferd med å undersøke en sak. Det er ingen fare slik vi opplever det, og de involverte er informert. Politiet er bevæpnet, fortalte operasjonleder Tommy Eriksen til TV 2 rett før klokken 18.

Han sier årsaken til at de var bevæpnet var fordi det ble holdt et politisk arrangement på hotellet, og at sikkerhetsopplegget på slike møter er mer omfattende.

Arrangementet var høstkonferansen til Fremskrittspartiet som holdes på hotellet i helgen.

Lederen for Sandefjord FrP, Vidar Andersen, beskriver situasjonen som helt udramatisk.

– Vi ble bare bedt om å holde oss inne til ting var klarert, sier han til TV 2.

Operasjonsleder Tommy Eriksen sier til TV 2 i 18.15-tiden at området er undersøkt.

– Det er oppklart at det ikke var noe og det er ingenting som tyder på at det er noen som har hatt noen skumle hensikter, sier Eriksen til TV 2.