Flere fylkeslagsledere opplyser at de har fått beskjeder om utmeldinger i KrF.

TV 2 har lørdag vært i kontakt med flere som har, eller vurderer, å melde seg ut av KrF etter partiets politiske veivalg.

Én av disse er Herborg Skorpe Skjolden (45). Hun bor i Rennebu i Trøndelag, og har stemt på KrF flere ganger både lokalt og nasjonalt.

– Ventet lenge

Da partileder Knut Arild Hareide holdt sin tale 2. oktober, hvor han annonserte at han ønsket KrF skulle søke regjeringssamarbeid med venstresiden, ble hun lettet.

– Jeg har ventet lenge på at partiet skulle gå mer mot venstre. Jeg har ikke vært medlem tidligere, men har vært tett på partiet i lokalmiljøet. Jeg ønsket meg en endring, og derfor meldte jeg meg inn, sier Skjolden til TV 2.

– Hvorfor mener du at KrF burde ha søkt regjeringssamarbeid med venstresiden?

– For meg handler det mye om offentlig forvaltning, og at vi ikke selger ut Norge. Jeg tror det hadde vært positivt for Ap og fått kjørt seg litt på verdiene KrF har, og jeg mener det hadde vært en glimrende konstellasjon, sier Skjolden.

– Trist

45-åringen satt i bilen på vei hjem fra jobb da resultatet ble klart fredag ettermiddag. Da hun skjønte hvilken vei det ville gå, ble hun trist.

– Jeg mener Knut Arild Hareide er en meget dyktig leder, og det er synd de mister ham. Det er et nederlag når flertallet i partiet ønsker å sitte i regjering med FrP. Jeg hadde virkelig håpet at vi skulle gå i en ny retning, sier Skjolden.

Minutter etter det var avgjort at KrF gikk for et samarbeid med Høyre, Venstre og FrP, tok Herborg Skjolden opp telefonen og sendte en e-post til partiet.

– Brutalt

«Dere ser nok at jeg skriver dette ganske kort tid etter at landsmøtet har meldt nytt veivalg. Den linja har jeg aldri vært glad for. Jeg håpet på en ny retning fordi KrF sine verdier ligger meg svært nær. Jeg har stemt KrF ved mange valg, men kan dessverre ikke stå som medlem. Er lei meg for at medlemsskapet ble så kortvarig», står det i e-posten Skjolden sendte til KrF.

45-åringen sier at hun ikke kan stå som medlem i et parti når hun er imot den retningen partiet er på vei mot.

– Min lojalitet strekker seg ikke dit hen at jeg må støtte de gule verdiene, det er mer for de som har vært med hele veien. Da blir det så brutalt at jeg må ta et valg. Jeg går ikke god for skattelette og en fiendtlig innvandringspolitikk, sier Skjolden.

45-åringen er spent på fremtiden til KrF, og mener det er en reell bekymring at stadig flere vil velge å melde seg ut av partiet.

– Jeg er veldig spent på hvordan veivalget vil påvirke KrF sin politikk, sier hun.