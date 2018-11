– Vi har grunn til å tro at dette kan være knyttet til militære øvelser utenfor Norges grenser, sier Luftfartstilsynet til The Barents Observer.

Luftfartstilsynet har underrettet både flyselskapene som har rutefly i områdene, samt Avinor om signal-forstyrrelsene. Både SAS og Norwegian flyr daglige ruter til Kirkenes og Alta, mens Widerøe har en rekke småfly som flyr de mindre flyplassene langs kysten i Finnmark.

Pressesjef Lina Lindegaard i Widerøe bekrefter at et av deres fly mistet GPS-signalene i starten av denne uken, men understreker at pilotene har alternative prosedyrer i slike tilfeller.

– Det er ikke sikkerhetsrisiko forbundet med dette. Vi har gode rutiner, og dette er heller ikke første gangen vi har opplevd å miste signaler, sier Lindegaard, som ikke ønsker å spekulere på årsaken til signal-tapene.



Fire bombetokter

Samtidig som den pågående Nato-øvelsen Trident Juncture, har Russland de siste dagene gjennomført fire bombetokt langs norskekysten, den siste så sent som fredag utenfor Stavanger, ifølge Aldrimer.no. NOVA-sjef Iver Neumann betegner de russiske øvelsene «rasling med sablene» til Dagbladet. Den russiske ambassaden understreker imidlertid på sin side at skarpskytingstestene er normal praksis.

– Aktiviteter planlagte av Russlands Forsvarstyrker i den nærmeste tid, som den russiske side har informert om på forhånd via tilsvarende kanaler, er normal praksis og gjennomføres i samsvar med folkeretten, skriver ambassaden.

Neste uke vil den russiske marinen gjennomføre nye missiltester utenfor Finnmark.



– Ødelegger tillit

Den russiske ambassaden skriver i en epost til Dagbladet at den pågående Nato-øvelsen Trident Juncture er ødeleggende for tilliten.

– Disse manøvrene er ødeleggende for tillit og stabilitet i regionen. Det er trist at disse menneskenes meninger ikke er tatt i betraktning av det offisielle Oslo, heter det i svaret fra ambassaden, som refererer til de ulike demonstrasjonene som har funnet sted rundt om i landet den siste tiden mot den pågående Nato-øvelsen.

– Når det gjelder nordmenns demonstrasjoner mot Nato-øvelsen «Trident Juncture», som foregår i disse dager, så er disse menneskenes bekymringer klar for oss; de forstår vår reaksjon på en åpen provokasjon, og at NATOs offensive kamppotensial demonstreres i nærheten av grensene våre, skriver ambassaden.

(©NTB)