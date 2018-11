Skuespilleren Todd Lawson LaTourette har i årevis fortalt historien om at han var en skadet krigsveteran som mistet armen i en krigshandling

I et intervju med den lokale, amerikanske tv-stasjonen KOB 4, innrømmer han imidlertid at grunnen til at han mangler en arm, er fordi han saget den av selv.

Til TV 2 forteller han at han har diagnosen bipolar lidelse, og at det skjedde på et tidspunkt da han var psykotisk.

– Jeg var ikke i stand til å ta godt nok vare på meg selv, og jeg lot være å ta medisinene mine. Jeg skadet høyrearmen min bare to måneder etter et selvmordsforsøk. Psyken min hadde kollapset da jeg planla den grusomme handlingen, bare dager før julaften i 2001. Jeg innså ikke at medisinene som kunne hjulpet meg lå rett framfor meg, sier han til TV 2.

Han har forklart til den amerikanske TV-kanalen at han kuttet av armen med en sirkelsag.

SKILL: Latourette spilte personen «skill» i den siste episoden i serien Better Call Saul.Foto: Privat

Fikk flere roller

Ett år senere laget han sin egen protese av armen for å se normal ut. Det skulle gi ham uante muligheter innen film.

Han har blant annet spilt i serien «Better Call Saul» og filmen «Menn som stirrer på geiter». I intervjuet innrømmer han at rollene har han fått på ren løgn.

– Filmindustrien så dette tydeligvis fra en annen vinkel. At jeg var annerledes, og de likte det, forteller Latourette.

Kan få konsekvenser

Han er klar over at innrømmelsen kan få katastrofale følger for skuespillerkarrièren hans, men sier at løgnen har vært for vanskelig å leve med.

PLANLAGT: Å sage av armen hadde han planlagt i flere dager. Foto: Privat

– Det var skammelig gjort. Jeg dreper karrièren min ved å fortelle om dette. Hvis noen tror jeg gjør det for egen vinning, så tar de feil, utdyper han overfor TV-kanalen.

Han legger til at han nå forlater filmindustrien i New Mexico langt lettere til sinns.

Vil ikke krenke ekte krigsveteraner

– Det var ikke min intensjon å vanære de modige veteranene våre. Jeg tror personene jeg skuffet mest var meg selv og min familie, som har oppdratt meg annerledes. Jeg fortjener ikke noe tilgivelse, men jeg håper på forståelse, sier han til TV 2.

Latourette håper historien skal hjelpe andre som sliter mentalt.