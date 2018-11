– Vi har hatt et godt samarbeid mellom fem år. Vi har gitt KrF store gjennomslag, og derfor er jeg skuffet over at han tok et helt annet veivalg, sier Jensen til TV 2 og legger til:

– Men jeg er også glad for at KrF kom til den konklusjonen de gjorde i går. Det betyr at vi nå har et grunnlag for å sette oss ned og forhandle frem en flertallsregjering.

På partiets høstkonferanse i Sandefjord lørdag formiddag fortalte partilederen at de er klar for å samarbeide med KrF. ​

– Frp er selvsagt beredt til samarbeid. Men vi er også preget av at det partiet som vil inn i regjering med oss, har brukt de siste ukene på å kritisere oss, vårt menneskesyn og vår politikk. Samtidig som jeg har hatt et ønske om å forsvare partiet vårt, så har jeg ventet på at KrF skulle bestemme seg. Vi har hatt respekt for deres interne prosess. Nå har de bestemt seg, og det er jeg glad for, sa Jensen på partiets høstkonferanse i Sandefjord lørdag formiddag.

Ifølge nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF vil sonderingene starte allerede til uka.

– Jeg ser fram til forhandlinger med Ropstad. Han er en hyggelig fyr, men også en tøffing, sa Jensen fra talerstolen.

KrF-delegasjonen vil bestå av Ropstad, nestleder Olaug Bollestad, sentralstyremedlem Erik Lunde og rådgiver i KrFs stortingsgruppe Jorunn Hallaråker.

De ønsker seg en helt ny regjeringsplattform – under ett år etter at Høyre, Frp og Venstre forhandlet fram Jeløya-plattformen.

Jensen er svært fornøyd med at fredagens avstemning falt i deres favør, og ikke i Jonas Gahr Støre sin retning.

– Gitt at det blir en flertallsregjering, så betyr det at de er enda lenger unna regjeringensmakten. Og det tenker jeg er veldig bra for landet, avslutter hun.

