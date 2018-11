Flere melder seg ut av KrF: – Jeg er veldig bekymret

TV 2 har lørdag vært i kontakt med flere som har, eller vurderer, å melde seg ut av KrF etter partiets politiske veivalg.

Etter et dramatisk landsmøte fredag, ble det flertall for at partiet skal søke regjeringssamarbeid med dagens borgerlige regjering, og partileder Knut Arild Hareide varslet derfor sin avgang.

Just Salvesen var, inntil fredagens landsmøte, kommunestyremedlem for KrF i Kongsberg.

Nå har han meldt seg ut, bekrefter han overfor TV 2.

Marit Johanne Øien Sæverud fra Hareid var delegat til landsmøtet for Møre og Romsdal. Hun sitter i kommunestyret i Hareid, men planlegger nå å melde seg ut av KrF.

– Det er helt riktig at jeg ikke kan drive valgkamp for KrF når landsmøtet ikke fulgte rådet til Knut Arild! Jeg skal stå i partiet og arbeide for partiet så lenge jeg sitter i kommunestyret for KrF, altså ut perioden, skriver hun i en SMS til TV 2.

Tidligere sekretariatsleder i KrFs stortingsgruppe, Torbjørg Aalborg, bekrefter til NRK at hun har meldt seg ut av partiet.

Meldte seg inn – så ut

Fylkesleder i Hedmark KrF, Oluf Maurud, opplyser at han har fått beskjed om at ett medlem som meldte seg inn etter Hareides tale, nå melder seg ut.

– Det blir spennende å se hvor mange av de nye som blir i partiet, sier han.

Også Oslo KrF og Troms KrF bekrefter at de har fått beskjeder om utmeldinger. 1. nestleder i Hordaland KrF, Jarle Skeidsvoll, bekrefter også utmeldinger.

– Jeg vet om minst to som har sagt de melder seg ut, og flere som vurderer det (av ca. 100 medlemmer). Det kommer nok an på om KrF faktisk kommer inn i Solberg-regjeringen, tror han.

Fylkesledere i Oppland, Akershus, Trøndelag og Østfold KrF sier de ikke har fått meldinger om utmeldinger enda. Fylkesleder i Telemark KrF har heller ikke fått offisiell beskjed om utmeldinger, men fikk signaler av et medlem i går.

– Det var et nytt medlem som meldte meg rett før avstemningen i går og skrev «nå sitter jeg med fingeren klar for å trykke på utmeldingen hvis det går mot høyre», sier fylkesleder Erik Næs til TV 2.

70 innmeldinger

I Rogaland KrF har de imidlertid opplevd en stor mengde nye medlemmer etter fredagens landsmøte.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy opplyser til TV 2 at de har fått 70 innmeldinger det siste døgnet, samt syv direkte henvendelser om utmelding.