En kjernesak for KrF er å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for abort etter 12. uke dersom det er fare for alvorlig sykdom hos fosteret, som Downs syndrom.

På partiets ekstraordinære landsmøte fredag ble saken løftet fram som en viktig grunn til å starte regjeringsforhandlinger med den borgerlige regjeringen, og KrF Kvinner stilte allerede fredag krav om at abortloven endres – både når det gjelder 2c-paragrafen og tvillingabort – for at partiet skal kunne gå inn i dagens regjering.

Ifølge VG har Høyre allerede forberedt en omskriving av abortloven for å komme KrF i møte. Avisa erfarer at en mulig løsning er å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf der det heter at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Statsminister Erna Solberg høstet mye kritikk da hun i oktober, midt i KrFs veivalgsdiskusjon, åpnet for forhandlinger om abortloven.

