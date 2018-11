Fornøyd Erna Solberg etter KrFs veivalg: – Har jobbet for dette lenge

Solberg sa videre at det er for tidlig å si noe om detaljene rundt hva som vil skje de kommende ukene.

– Det første partiene skal gjøre er å bli enige om den videre prosessen. Etter hvert så vil vi informere mer om hva som vil skje, og på hvilke tidspunkt, sa statsministeren.

– Da vi forhandlet sammen etter valgt i 2013, opplevde vi at mange av våre felles verdier bunner for konkrete politiske løsninger. Jeg er trygg på at vi vil se dette når vi skal forhandle om de konkrete løsningene fremover, sa Solberg videre.

Endringer i abortloven

Tidligere i oktober bekreftet Solberg at hun var villig til å forhandle endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering. Under fredagens pressekonferanse fikk statsminister spørsmål om hvorvidt dette har vært en avgjørende faktor for KrFs endelige veivalg.

– Det er vanskelig for meg å vurdere hvor viktig det spørsmålet har vært. Utgangspunktet er at dette er en viktig sak for Krf, og et spørsmål nestlederen utfordret oss på om vi kunne forhandle. Da har vi sagt fra Høyre sin side at det er noe vi kan være villige til å gjøre, sa statsministeren.

– Politikken er viktigst

FrP-leder Siv Jensen er også svært fornøyd etter KrFs veivalg.

– Jeg er glad over at KrFs landsmøte anbefaler et forpliktende samarbeid for å unngå at Ap, Sv og Sp får innflytelse. Vi har levert mye god politikk sammen, helsekøene går ned og valgfriheten går opp, vi bygger mer vei og bane enn noen gang før, og vi har sikret balanse mellom en streng innvandringspolitikk og en god integreringspolitikk, sier Jensen i en pressemelding.

Hun legger til at FrP er klar for sonderinger med KrF, men at hun ikke har tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse nå.

– For Frp er det politikken som er viktigst. Derfor kommer vi til å bruke tid på å forandre den videre prosessen i partiet for å sikre at Frps kjernesaker også blir ivaretatt dersom KrF skal inn i regjering, sier partilederen.