Fredag holdt KrF sitt mye omtalte landsmøte, hvor de skulle avgjøre partiets vei videre.

Partiet endte med flertall for det blå alternativet.

Det innebærer ikke bare at KrF skal gå i regjeringsforhandlinger med Erna Solberg, men også at Knut Arild Hareide er ferdig som partileder.

– Måtte stå for noe

Fredag kveld intervjues han av Fredrik Skavlan på Gardermoen

I intervjuet, som vises som en del av «Skavlan» på TV 2 klokken 21.25 i kveld, forteller Hareide blant annet hva han tror vil stå i partiene lørdag morgen.

– Jeg tror de vil si at jeg står for noe, sier han og legger til:

– Jeg måtte stå for noe!

Se intervjuet på Skavlan på TV 2 klokken 21.25 i kveld, eller på TV 2 Sumo.

Fått frem en kraft

Hareide forteller også at de siste månedenes hendelser har fått frem en kraft i han, som han ikke har kjent på før.

– Faren min har alltid sagt at Knut Arild, han har aldri hatt et opprør, sier han og spør:

– Kanskje var dette mitt opprør? ​

– En skikkelig i fleisen

Samtidig medgir han at det var et nederlag å ikke få flertall på fredagens votering.

– I dag fikk jeg en skikkelig i fleisen, sier han.

Til tross for at det på forhånd så ut til at den blå siden ville gå av med seieren under fredagens votering, forteller Hareide at han allikevel hadde tro på at det kunne gå hans vei.

– Da voteringen gikk i dag, fikk vårt alternativ litt flere stemmer enn det vi trodde. Da tenkte jeg «nå kan jeg virkelig greie det, nå kan det gå!» Så det ble ekstra skuffende da hovedresultatet kom i dag, sier han.

Selv om Knut Arild Hareide var en svært skuffet mann etter fredagens resultat, innrømmer han at det nå skal bli godt å få litt bedre tid til å være pappa.

Like før han giftet seg med Lisa Maria for seks år siden, døde konens søster av rus. Hun etterlot seg to barn, som i dag er åtte og 14 år. De tilbringer mye tid hos familien Hareide.

– De betyr veldig mye for meg, og beriker virkelig livet mitt. Når det ikke gikk som jeg ville i dag, vet jeg at jeg får enda bedre tid til å være for mine to, samt bety noe for de som virkelig betyr noe for meg, sier Hareide.