Mens én person kom med et gledeshyl da resultatet ble kjent, reagerte andre med skuffelse og gråt da Knut Arild Hareides nederlag var et faktum.

Simen Bondevik i Akershus KrFU var blant dem som ble følelsesmessig preget etter voteringen på Gardermoen fredag kveld.

– Det var veldig skuffende. Jeg synes Hareide pekte på akkurat et sånt KrF jeg ønsker meg, og at partiet kastet bort det, synes jeg er veldig skuffende, sier han til TV 2.

Barnebarnet til Kjell-Magne Bondevik beskriver sterke følelser da resultatet endelig ble lest opp på landsmøtet fredag.

– Det var som å få 20 slag i trynet på en gang. Det var ikke noe gøy, sier han.

Ble nevnt i Hareides tale

Bondevik synes det verste med det politiske veivalget er at KrF nå mistet Knut Arild Hareide som partileder. Hareide varslet sin avgang før voteringen startet.

– Han er en fantastisk god partileder. Han startet en bred og åpen prosess rundt dette, sier han.

I Hareides egen tale til landsmøtet, nevnte han Simen Bondevik med navn.

– Da ble det litt for mye for meg, sier han til TV 2.

– Absurd å gå inn i regjering med Frp

Den unge politikeren sier det er vanskelig å innse, og en stor kamel å svelge, at KrF skal gå inn i regjering med Frp.

– Det er absurd å tenke på at nå skal vi sitte i regjering i Frp, som står så langt unna det jeg kjemper for og grunnen til at jeg engasjerer meg i politikken, sier han.

Bondevik påpeker at det er en rekke politiske forskjeller mellom KrF og Frp, som de nå skal forhandle seg inn i regjering med.

– Men det er også store retoriske forskjeller. Per Sandberg har gitt oss deler av skylden for rekruttering til terrororganisasjoner, Sylvi Listhaug mener vi er uten ryggrad, og nå skal vi inn i regjering med dem. Det er veldig, veldig tøft, sier han.

Flere gråt

Også flere andre reagerte med tårer etter KrF-landsmøtet fredag. Blant dem var sentralstyremedlem Hilde Ekeberg.

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg måtte tørke tårene etter fredagens resultat. Foto: TV 2

Hun forteller til TV 2 at hun er svært skuffet etter dagens votering.

– Jeg var på mange måter forberedt på utfallet, men det føles fortsatt som et sjokk, sier hun, mens hun tørker tårene.

For Ekeberg levde håpet helt fram til voteringen.

– Man håper så lenge og håper at man kan klare å vinne over noen flere. Da blir skuffelsen veldig stor. Det er noe med å se partiet ditt gå i en annen retning i det du ønsker, også kommer Hareides avgang på toppen av det, sier hun.

– Har du gjort deg noen tanker om din egen politiske fremtid i partiet?

– Nei, det er ikke et tema i dag. Nå skal jeg reise til Malawi på jobb i noen dager, så det blir et fint avbrekk, sier hun.