Opposisjonen maner til kamp etter KrFs veivalg

– Hva tenker du om at det ble så jevnt?

– Det var spennende, men det holdt dessverre ikke helt inn. Valget betyr at KrF har et flertall som ikke synes det var viktig nok å gjøre noe med fattigdommen, forskjellene og klimaproblemene i Norge. De valgte å se en annen vei, og det er skuffende. Vi hadde en mulighet til å gjøre noe for de 100 000 barna som vokser opp i fattige problemer, sier en skuffet Lysbakken.

– Dypt beklagelig

Leder for Rødt, Bjørnas Moxnes, ønsker nå å snu flertallet i viktige saker med press utenfra.

– Et knapt flertall i KrF har gjort partiet til et gissel for FrP. Det er dypt beklagelig. Regjeringens parlamentariske grunnlag er imidlertid skjørere enn noensinne. Vi lover en knallhard opposisjon til regjeringen fremover, og det ligger allerede en kø av saker som vil bli vanskelige for KrF i Stortinget, sier Moxnes i en pressemelding.

Han erkjenner at det vil bli vanskeligere å få gjennomslag med en flertallsregjering på høyresiden. Men at de med drahjelp utenfra skal gjøre alt de kan for å snu flertallet.

– Vi skal ikke legge oss flatt ned og gi opp. Det er nå kampen begynner. Dette kan bli en kortvarig glede for høyresiden, det tror jeg KrF også ser. Det er et flertall i Norges befolkning for å ha mindre forskjeller og mer fellesskap, sier Moxnes.