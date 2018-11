KrF går for blå regjering

Blått alternativ for Kristelig folkepartis fremtid fikk 98 stemmer fredag, mot 90 stemmer til rødt alternativ.

Dermed er Knut Arild Hareide ferdig som KrF-leder.

– Det vil ikke være til det beste for partiet at jeg fortsetter som kaptein, sa Hareide tidligere fredag.

Partilederen sa at partiledelsen og sentralstyret var godt kjent med hans beslutning om å trekke seg.

– Det er klart jeg er utrolig skuffet nå, sa han etter at tapet var et faktum.

Når trekker du deg som leder?

– Nå skal vi se hvordan dette blir. Det er ikke naturlig for meg å være med inn i regjeringsforhandlingene med de blå partiene som nå står for tur, sa Hareide.

Angrer du på at du satte i gang dette?

– Nei, det gjør jeg ikke.

Han understreket at han fortsetter som stortingsrepresentant for KrF.

– Jeg er glad for jeg bor i et land hvor en så åpen, demokratisk prosess kan forløpe uten problemer. Jeg skal fortsette å jobbe for den politikken jeg tror på, sa Hariede.

Han understreker at prosessen har vært fin, og at han er svært fornøyd med debatten under landsmøtet fredag.

– Det har vært rørende vakkert, sa han.

– Et felles prosjekt

Det blå alternativet var alternativet som KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad begge ønsket for partiet.

– Vi har et felles prosjekt, og dette har vi troa på. Vi trenger ikke peke på hverandre, men bygge tillit til hverandre igjen, sa Olaug Bollestad til landsmøtet etter at resultatet var klart.

Ropstad rettet seg mot Hareide og hyllet ham etter at resultatet var klart.

– Jeg er utrolig stolt av deg. Du er Norges modigste politiker, sa han.

– Og jeg håper det er siste gang vi snakker om røde og blå alternativer. Nå håper jeg vi skal stå sammen framover, sa Ropstad.

Avstemning

Første runde av voteringen under KrFs landsmøte ga 84 stemmer til rødt alternativ, 76 stemmer til blått alternativ og 30 til alternativet om å være i opposisjon.

De to alternativene som fikk flest stemmer under første votering, rødt og blått, var de det skulle stemmes over i andre votering.

Under andre votering fikk rødt alternativ 90 stemmer og blått alternativ 98 stemmer. En stemme var blank.