Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad sa under fredagens pressekonferanse at de mener å ha full kontroll på hendelsesforløpet, og det som skjedde onsdag ettermiddag.

– Det har gått rykter om at det har vært flere personer involvert i hendelsen. Det ønsker vi å avkrefte. Politiet leter ikke etter andre gjerningspersoner, sa Grimstad.

Familien ber om fred

Lensmann Svein Morten Laengen sier at de fortsatt er i en innledende fase, og at de er ferdige med tekniske undersøkelser.

– Den videre etterforskningen blir å samle informasjon og bearbeide den, sa Laengen.

Lensmann Jon Gaarden formidlet under fredagens pressekonferanse et ønske fra familien til den drepte 16-åringen.

– Jeg har et sterkt ønske fra familien, og det er at de ønsker å være i fred. De ønsker ikke at media skal trenge seg på. Det viktige for oss er at de pårørende blir ivaretatt. Det er viktig å huske at det er to familier som er rammet, sa Gaarden.

Utvider siktelsen

Under pressekonferansen opplyste politiadvokat Stine Rigmor Grimstad at siktelsen mot den 16 år gamle gutten har blitt utvidet.

– Siktelsen er for det første drap. Nå har vi utvidet med en post til som går på grov kroppsskade mot den personen som ble skadd, sa Grimstad.

Politiet ønsker fortsatt ikke si noe om relasjonen mellom den drepte 16-åringen og den siktede. Han har kun avgitt en fri forklaring, og er ikke avhørt på ordentlig måte.

Det var på onsdag at politiet i Innlandet rykket ut til et boligområde på Vinstra i Nord-Fron kommune etter meldinger om en knivstikking.

Da politiet ankom stedet fant de to skadde personer. En 16 år gammel jente ble kort tid etter erklært død på stedet. En voksen mann ble fraktet til sykehus med skader i foten.

Begjært varetektsfengslet

En 16 år gammel gutt ble pågrepet på stedet, siktet for drapet.

Under et fengslingsmøte i Sør-Gudbrandsal tingrett ble han begjært varetektsfengslet i to uker med full isolasjon.

I fengslingskjennelsen står det at den 16 år gamle gutten kan holdes i varetekt frem til 16. november. Han undergis delvis isolasjon, brev- og besøksforbud, står det videre.



16-åringen var ikke selv til stede på fengslingsmøtet. Han befinner seg på en barnevernsinstitusjon et annet sted i landet, etter at han i går kveld ble skrevet ut fra sykehus.

– Jeg har ikke snakket med ham siden i går kveld. Vi har heller ikke fått snakket om hendelsen eller spørsmålet om straffskyld, sier Stavrum.