På fiskebruket Tufjordbruket på Rolvsøy i Finnmark råder en svært spesiell stemning om dagen. En av deres 40 ansatte er fortsatt savnet, etter han tirsdag ble tatt av en bølge og skylt på havet.

Det var 24 år gamle Janis Kalnins som ble tatt av dønningene.

– Janis har vært en trofast medarbeider i mange år, selv om han bare var 24 år. Vi er selvsagt sterkt preget av det som har skjedd. Flere av slektningene hans jobber også her, noe som gjør det hele enda hardere, sier personalsjef Kjetil Clementsen i Fjordlakssekapene som Trufjordbruket er en del av.

Clementsen forteller at alle på arbeidsplassen er preget av sjokk etter det som skjedde.

– Det er en uvirkelig tragedie. De ansatte opplever det hele som en sjokkartet situasjon. De jobber enda med å ta det innover seg, sier Clementsen til TV 2.

Det var iFinnmark som omtalte saken først.

Kolleger bisto i søket

Kollegene på fiskebruket står hverandre veldig nær. Med en gang de fikk høre om ulykken, var flere av dem raske med å komme seg ut i fiskebåtene og bidra i søket.

– Vi er jo et fiskebruk med flere fiskebåter, så kollegene kastet seg i båtene for å bidra. Vår leder på stedet har også koordinert all sin aktivitet sammen med politiet, forteller personalsjefen.

Ulykken skjedde ved 13.30-tiden tirsdag, da Janis og svogeren sto og fisket på berget ute i havgapet på Rolvsøya. Plutselig kom det en diger bølge, som vasket oppetter berget og dro med seg Janis ut på havet.

Politiet ble varslet og en stor redningsaksjon ble satt i gang. Da timene gikk uten resultat, gikk redningsaksjon over til å bli et søk etter en omkommet person.

Bare Janis jakke og fiskestang er blitt funnet, søket har ellers vært resultatløst.

– Vi har gjort det vi kan av overflatesøk og landsøk uten resultat. Nå vurderer vi om vi skal sette inn en miniubåt for å søke på havbunnen, sier operasjonsleder Stein Hansen ved Finnmark politidistrikt til TV 2 fredag ettermiddag.

Følger opp pårørende

Kalnins var opprinnelig fra Latvia, men både han og flere av hans nærmeste familie har bodd på Rolvsøya i flere år.

Både 24-åringens søster og svoger jobber ved fiskebruket. Det var svogeren som var med Janis på fisketur da den tragiske ulykken skjedde.

Ledelsen ved fiskebruket har hatt tett kontakt med Janis familie etter ulykken. Både de og fiskebrukets ansatte har fått god oppfølging fra kommunens kriseteam.

– Dette er selvsagt svært hardt for Janis nærmeste og vi følger opp de pårørende så godt vi kan, sier Clementsen.​​