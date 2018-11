Sunniva (4) gledet seg til å bli storesøster. Men mamma og pappa kom hjem uten en baby

Kan ikke si noe galt

Biskop og preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, oppfordrer alle til å snakke med de man kjenner som har mistet noen som står de nær.

– En opplever i starten at det er mye som skjer og mange som bryr seg, men når det har gått en tid så stilner det . Det er vanskelig for den sørgende å ta initiativ til å ta denne samtalen, sier Haugland Byfuglien.

– Er vi redd for å si noe feil? Er de derfor vi ikke tar kontakt?

– Mange opplever kanskje at det blir for krevende for en selv da en ikke vet hva en skal si. Det viktigste er å være der. Da blir det en samtale. Av egen erfaring så har man behov for å fortelle på nytt hva som skjedde, sier biskopen.

Hun kan ikke huske å ha hørt at noen har tråkket feil i en slik samtale.

– Det er mye verre å være fraværende, sier hun.

Tenner lys

2. november er det nøyaktig to år siden Tomine ble født død. Det markerer familien når de på dagen skal tenne et lys på graven.

På søndag er det Allehelgensdag. Da er det mange nordmenn som tenner lys ved graven til sine kjære. Første søndag i november er det Allehelgensdag. Mange bruker denne dagen til å besøke gravstedet til sine kjære og tenne lys.

– Tidligere var det slik at man tente jul på julaften. Nå er det på Allehelgensdag. På nesten hver kirke i hele Norge er det lyshav. Det oppleves som å ha en anledning til å gå dit. Et minnefellesskap . Det er ganske vakkert, forteller Helga Haugland Byfuglien.

– Lyset er et håp i mørke. Fra kirkens side er det et perspektiv. Vi sørger, men vi sørger ikke uten å ha et håp der. Det blir bedre dager og sorgen blir litt mindre tung å bære, sier biskopen.

– Tomine er på et godt sted

– Livet er sterkere enn døden. Det er kanskje essensen i kristendommen. Lyset er sterkere enn mørket. For oss har det vært et håp å kunne klynge seg til det håpet, sier forfatteren.

Han vet at Tomine nå er på et godt sted.

– Jeg ser for meg at det er et landlig sted. Kanskje det er mange sauer der. Så feirer vi det livet som vi har og er tilstede i hverdagen.

For ett år siden ble ekteparet foreldre til lille Amund (1) .

– De er verdens flotteste barn. Vi leker og tøyser med dem hele tiden. Det hjelper oss veldig. Det betyr alt å få et levende barn. Ikke alle opplever en så stor lykke etter en så stor sorg. Så et er vi veldig veldig takknemlig for.

